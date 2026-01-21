Mexico bàn giao 37 nghi phạm ma túy cho Mỹ sau cảnh báo can thiệp quân sự

Cảnh sát Mexico gác bên số ma túy thu giữ trong các chiến dịch truy quét tội phạm ma túy tại Mexico City. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo hãng tin AFP, Mexico ngày 20/1 cho biết nước này đã bàn giao 37 thành viên bị tình nghi thuộc các băng đảng tội phạm có tổ chức cho Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ tiến hành các cuộc tấn công trên bộ nhằm vào các băng đảng ma túy tại quốc gia này.

Đây là vụ bàn giao thứ ba trong vòng một năm trở lại đây, nâng tổng số đối tượng bị chuyển giao lên 92 người. Chính phủ Mexico không nêu rõ quốc tịch của các nghi phạm.

Thông báo được đưa ra chỉ hơn một tuần sau khi Tổng thống Claudia Sheinbaum thảo luận về vấn đề an ninh với người đồng cấp Donald Trump và khẳng định với ông rằng việc triển khai quân đội Mỹ trên lãnh thổ Mexico “không nằm trong chương trình nghị sự”.

Tổng thống Trump cho biết các cuộc tấn công trên bộ nhằm vào các băng đảng ma túy sẽ được triển khai sau những hoạt động hàng hải gần đây của Mỹ tại Thái Bình Dương và khu vực Caribe, song không nêu rõ địa điểm hoặc thời gian cụ thể.

Tổng thống Sheinbaum đã đẩy mạnh việc dẫn độ các thủ lĩnh băng đảng ma túy và tăng cường hợp tác kiểm soát biên giới, song liên tục phản đối bất kỳ hình thức can thiệp quân sự nào từ bên ngoài.

Bà cũng dẫn số liệu cho thấy lượng fentanyl bị thu giữ tại biên giới phía Nam của Mỹ đã giảm 50%, số vụ giết người tại Mexico giảm 40%, cùng việc thu giữ hàng trăm tấn ma túy, coi đây là bằng chứng cho hiệu quả của các chính sách an ninh hiện nay.

Kể từ sau vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro tại Caracas, Tổng thống Trump cũng đưa ra nhiều lời đe dọa nhằm vào các chính phủ trong khu vực, bao gồm Cuba, Colombia và Mexico.

Bộ trưởng An ninh công cộng Mexico Omar Garcia Harfuch cùng ngày cho biết nhóm đối tượng bị dẫn độ trong đợt gần nhất sẽ không phải đối mặt với án tử hình tại Mỹ, theo thỏa thuận đạt được với Washington.

Ông cho biết thêm, các nghi phạm đã được đưa tới Washington, New York, Pennsylvania, San Antonio và San Diego trên bảy máy bay quân sự. Trong số những người bị trao trả có Pedro Inzunza Noriega, đối tượng bị Mỹ truy nã với cáo buộc buôn bán ma túy.

Tháng 2/2025, Mexico đã bàn giao một nhóm khác gồm 29 đối tượng bị cáo buộc buôn bán ma túy, trong đó có Rafael Caro Quintero, nghi phạm liên quan đến vụ sát hại đặc vụ Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) Enrique “Kiki” Camarena năm 1985.

Tác giả: Bảo Hà

Nguồn tin: baotintuc.vn