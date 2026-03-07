Bán con sang Trung Quốc làm vợ, hai mẹ con lĩnh án

Ngày 6/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm hai mẹ con bị cáo Vi Thị Phượng (SN 1968), Lương Thị Hưng (SN 1988, trú Nghệ An) về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, vào năm 2012, Lương Thị Hưng bị một người phụ nữ đưa sang Trung Quốc lấy chồng. Quá trình sinh sống bên đó, Hưng được một số người bản địa rủ rê việc về Việt Nam tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc lấy chồng. Họ cho biết, nếu phụ nữ trẻ đẹp sẽ được giá từ 7 đến 8 vạn nhân dân tệ, người già giá sẽ thấp hơn.

Hai bị cáo tại tòa.

Tháng 8/2019, khi về Việt Nam thăm người thân, Hưng hay tin mẹ là Vi Thị Phượng và em gái cùng mẹ khác cha tên Vi Thị Thùy C. (SN 2005) có ý định đi miền Nam làm thuê. Hưng rủ mẹ và em gái sang Trung Quốc lấy chồng, sinh con, sống một thời gian ngắn sẽ có nhiều tiền.

Nghe vậy, Phượng đồng ý, còn em C. không đồng ý đi. Lúc này, Phượng đưa ra lý do sang Trung Quốc làm ăn để thuyết phục con. Tưởng thật, cô bé đã đồng ý cùng mẹ xuất ngoại.

Sau khi vượt biên trái phép sang Trung Quốc, Phượng và em C. được người chồng Trung Quốc của Hưng đón về nhà. Vài ngày sau, Phượng đổi ý không lấy chồng nữa và nói “chỉ cho C. lấy chồng thôi, được giá 8 vạn nhân dân tệ mới đồng ý gả”.

Ít ngày sau, em C. bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc mua làm vợ với giá 8 vạn NDT (tương đương 240 triệu đồng). Tuy nhiên, chồng của Hưng đưa ra lý do vì nhiều trường hợp cô dâu Việt mới lấy thời gian ngắn đã bỏ trốn nên họ chỉ đưa trước ít tiền.

Về phần nạn nhân, sau thời gian sinh sống, đến năm 2020, cháu C. sinh 1 người con trai. Đến tháng 9/2025, C. đã thuê người đưa về nước với chi phí 37 triệu đồng. Sau đó, C. làm đơn tố cáo hành vi của mẹ và chị tới cơ quan chức năng. Thời điểm bị bán, cháu Thùy C. mới 14 tuổi 9 tháng.

Tại phiên tòa, hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Cả hai thừa nhận vì cuộc sống khó khăn, muốn có tiền nên đã đưa con gái và em gái sang Trung Quốc bán làm vợ. Trong vụ án này, Phượng hưởng lợi 19,5 triệu đồng, Hưng bỏ túi 1,5 triệu đồng.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm hại đến quyền tự do, danh dự, nhân phẩm của công dân được pháp luật bảo vệ; đồng thời làm ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục, truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, gây dư luận bức xúc và tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, khiến quần chúng nhân dân lo lắng. Vì vậy, cần xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Vi Thị Phượng và bị cáo Lương Thị Hưng cùng mức án 12 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn