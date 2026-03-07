Tàu SE8 va chạm xe tải ở Quảng Ngãi, hai tài xế bị thương

Vụ va chạm xảy ra vào khoảng hơn 19h ngày 6/3. Thời điểm này, tàu SE8 do đầu máy số 918 kéo, chạy theo hướng Nam – Bắc và kéo theo các toa chở khách, khi di chuyển qua đoạn đường sắt thuộc xã Vệ Giang bất ngờ va chạm với một xe đầu kéo (chưa xác định hướng lưu thông của hai phương tiện).

Đầu kéo tàu SE8 bị hư hỏng. Ảnh: Võ Bảo Phúc.

Cú va chạm khiến đầu máy số 918 bị hư hỏng sau va chạm. Tài xế xe tải bị thương, lái tàu cũng bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng ngành đường sắt và Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, thu thập thông tin phục vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiếc xe tải bị hư hỏng. Ảnh: Võ Bão Phúc

Hiện đầu máy 918 đang tạm dừng tại hiện trường, chờ đầu máy cứu viện từ ga Quảng Ngãi đến hỗ trợ kéo tàu. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Thanh Thắng

Nguồn tin: Báo VOV