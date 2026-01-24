Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh phát hiện một lái xe dương tính ma túy

Ngày 24/1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) thông tin, khoảng 11h ngày 19/1, tại Km08+300 Quốc lộ 12C, thuộc phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT, CAT Hà Tĩnh phát hiện ô tô tải mang biển số 38H-052.xx, do anh Hoàng Thanh T. (sinh năm 2001, trú tại xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Nam tài xế dương tính với chất ma túy. Nguồn: Cục CSGT.

Qua test nhanh, kết quả anh Hoàng Thanh T. dương tính với chất ma túy.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và bàn giao đối tượng cùng phương tiện cho Công an phường Sông Trí tiếp tục đấu tranh, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cục CSGT, may mắn cho người tham gia giao thông là lực lượng CSGT phát hiện kịp thời lái xe có chất ma túy trong cơ thể, bởi không ai có thể mường tượng được hậu quả có thể xảy ra.

Tác giả: Bảo Ngân

Nguồn tin: kienthuc.net.vn