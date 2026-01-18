Sử dụng ma túy rồi mua dâm, siết cổ nạn nhân để cướp tài sản

Tại cơ quan điều tra, Vũ khai nhận ngày 13/1, đã sử dụng ma túy rồi lái xe mô tô đi kiếm người để mua dâm. Vũ gặp một phụ nữ sinh năm 1989 tại Quốc lộ 80 đoạn qua xã Tân Dương. Cả hai thỏa thuận giá cả và đến thuê phòng tại xã Tân Dương.

Vũ tại Cơ quan Công an.

Sau khi thực hiện hành vi mua bán dâm, Vũ bất ngờ dùng khăn siết cổ nạn nhân cho đến khi bất tỉnh rồi cướp điện thoại cùng số tiền 500.000 đồng. Gây án xong, Vũ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Một lúc sau nạn nhân tỉnh dậy đã thông báo cho lễ tân trình báo cơ quan Công an và cùng người dân truy tìm, bắt được Vũ. Qua test nhanh, Vũ dương tính với chất ma túy.

Tác giả: Phước Thanh

Nguồn tin: cand.com.vn