Cao tốc gần 24.000 tỷ ở Nghệ An: Kiểm tra lại dự toán, suất vốn đầu tư để tránh lãng phí

Sơ đồ cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, trong đó có đoạn Vinh - Thanh Thuỷ. Nguồn: Bộ Giao thông vận tải

UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ.

Theo đó, trên cơ sờ đánh giá thực tiễn triển khai và yêu cầu đảm bảo khởi công dự án theo kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã được giao. Đồng thời, theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, các sở ngành liên quan tập trung tổ chức thẩm định, tham gia ý kiến đối với các nội dung liên quan đến dự án khi được các cơ quan, đơn vị, địa phương trình.

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, Sở Tài chính tỉnh Nghệ An cho biết, dự án dự kiến sẽ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 3/2026, khởi công vào dịp 30/4/2026.

Hiện nay, UBND tỉnh Nghệ An đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các xã: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm, Kim Bảng.

Kiểm tra lại dự toán, suất vốn đầu tư

Sở Tài chính Nghệ An cho biết, trong thời gian qua đã phối hợp các Bộ ngành để hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ (các các thành viên Chính phủ đã có ý kiến đã trình Thủ tướng Chính phủ). Tuy nhiên, Văn phòng Chính phủ đang trình Thủ tướng văn bản gửi Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Nghệ An, trong đó đề nghị thể hiện trong nghị quyết của Chính phủ về triển khai dự án theo Nghị quyết của Quốc hội về các nội dung liên quan đến tuyến cao tốc trên.

Gồm, giao Thanh tra Chính phủ hoặc kiểm toán Nhà nước kiểm tra lại dự toán, suất vốn đầu tư (23.940 tỷ đồng/60km là quá cao), kết luận trong quý I/2026 trước khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi. Bên cạnh đó, rà soát lại tính hợp lý của việc chia nhỏ 10 dự án thành phần và tiến độ thực hiện dự án (60km thực hiện trong 4 năm là quá dài, lãng phí).

Cửa khẩu Thanh Thuỷ là điểm đến của cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ. Ảnh: Văn Dũng

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang chờ văn bản chính thức của Văn phòng Chính phủ để giải trình và hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết để trình lại Chính phủ.

"Trong trường hợp Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu Thanh tra Chính phủ hoặc kiểm toán Nhà nước kiểm tra lại dự toán, suất vốn đầu tư thì dự kiến thời gian phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường phải đến ngày 22/3/2023 và có ý kiến kết luận của Thanh tra Chính phủ hoặc kiểm toán Nhà nước mới đủ điều kiện phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi. Như vậy, tiến độ thực tế để phê duyệt được Báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ chậm so với tiến độ đề ra và tiến độ khởi công dự án vào ngày 30/4/2026 sẽ không đạt", Sở Tài chính Nghệ An nêu rõ.

Trong khi đó, tại thông báo kết luận số 682/TB-VPCP ngày 11/12/2025 của Văn phòng Chính phủ tại Phiên họp thứ 22 Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình trọng điểm quốc gia ngành giao thông vận tải thì dự án Vinh – Thanh Thủy phấn đấu khởi công dịp 19/5/2026.

Hiện nay, các địa phương nơi có dự án đi qua đang phối hợp với các Sở ngành để thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ hướng dẫn cho các xã về quy trình, trình tự các bước thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đẩy nhanh các thủ tục cấp mỏ vật liệu thông thường phục vụ dự án.

Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí bồi thường GPMB dự án, chủ trì, phối hợp với các sở ngành thẩm định các sự án thành phần khi các địa phương trình.

Các cơ quan khác như Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Công thương, Điện Lực Nghệ An, Truyền tải điện Nghệ An căn cứ chức năng nhiệm vụ để thực hiện theo từng phân công cụ thể.

Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy (Nghệ An) được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 255/2025/QH15 ngày 11/12/2025. Tuyến cao tốc trên có chiều dài 60 km, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, các cầu trên tuyến quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh, các vị trí đào sâu, đắp cao quy mô nền đường 6 làn xe hoàn chỉnh. Tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng với 10 dự án thành phần. Dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước bố trí từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024; ngân sách trung ương và ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030. Giai đoạn chuẩn bị dự án trong năm 2025; thực hiện dự án năm 2026, hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2029. Tại Nghị quyết số 255/2025/QH15 ngày 11/12/2025, Quốc hội đã cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt cho dự án như: Dự án không phải thẩm định, đánh giá nguồn vốn, khả năng cân đối vốn theo quy định của Luật Đầu tư công; cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với một số gói thầu; cho phép UBND cấp xã quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn