Du khách Nhật Bản xúc động khi được Công an Hà Tĩnh giúp đỡ trong lúc hết tiền

Ông Shimura Manabu trở lại trụ sở Công an xã Hương Sơn gửi lời cảm ơn sau khi được giúp đỡ - Ảnh: A.D.

Ngày 6-3, thông tin từ Công an xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết vừa nhận được lời cảm ơn chân thành của ông Shimura Manabu (68 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) khi ông này gặp khó khăn và được các cán bộ ở đây giúp đỡ.

Trước đó, ngày 28-2, ông Shimura Manabu nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Sau đó ông đã tìm đến trụ sở Công an xã Hương Sơn trong tâm trạng lo lắng khi toàn bộ tiền mang theo đã hết, không còn khả năng chi trả sinh hoạt và cần một nơi nghỉ tạm để chờ người thân từ Nhật Bản gửi tiền sang.

Tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an xã Hương Sơn đã tận tình hỏi thăm, động viên và kịp thời hỗ trợ ông một khoản tiền nhỏ để trang trải bữa ăn trước mắt.

Đồng thời, Công an xã đã chủ động liên hệ một nhà nghỉ trên địa bàn, đề nghị tạo điều kiện cho ông lưu trú trong thời gian chờ gia đình chuyển tiền.

Đến ngày 5-3, ông Shimura Manabu đã quay lại trụ sở Công an xã Hương Sơn để gửi lời cảm ơn. Trong mẩu giấy viết bằng tiếng Việt còn đôi chỗ vụng về nhưng chân thành, ông bày tỏ: "Cảm ơn bạn đã giúp đỡ ngày hôm trước. Tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của bạn".

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ