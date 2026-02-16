Công an Nghệ An: Bảo đảm ANTT để Nhân dân vui Xuân, đón Tết

Lực lượng Cảnh sát 113 sẵn sàng phản ứng nhanh khi nhận tin báo của người dân

Đầu giờ buổi tối là thời điểm Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Đội Cảnh sát 113) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội bắt đầu ca tuần tra xuyên đêm. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng Cảnh sát 113 chủ động nắm tình hình, sẵn sàng phản ứng nhanh khi nhận tin báo của người dân và liên tục cơ động, kịp thời có mặt để giải quyết khi có vụ việc xảy ra.

Triển khai đồng bộ biện pháp bảo vệ an toàn tuyệt đối hoạt động vui Xuân đón Tết diễn ra tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Công an Nghệ An thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến, địa bàn

Với mục tiêu cao nhất là mang lại bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân, Phòng Cảnh sát cơ động tập trung lực lượng ứng trực 24/24h tại đơn vị, sẵn sàng xuất quân để xử lý, giải quyết vụ việc phát sinh. Bên cạnh đó, đơn vị chủ động triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát trên từng tuyến đường, từng khu phố để bảo đảm an ninh, trật tự.

Lực lượng CSGT thực hiện phân luồng bảo đảm TTATGT

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có thời gian nghỉ tương đối dài. Để đảm bảo cho người dân an tâm vui Xuân, đón Tết, Công an tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Lãnh đạo tỉnh về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh quyết liệt với tội phạm và vi phạm pháp luật.

Công an Nghệ An xử lý nghiêm trường hợp vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông

Để Nhân dân vui Xuân đón Tết an toàn, vì sự bình yên và phát triển của tỉnh nhà, Công an Nghệ An luôn đặt trách nhiệm bảo đảm ANTT lên cao nhất. Đó cũng là sự cụ thể hóa phong trào thi đua Ba nhất “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” của lực lượng CAND.

Tác giả: Phan Tuyết - Hồ Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn