Công an Nghệ An: Triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất m.a t.úy, thu giữ 22 bánh h.êrôin

Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh Nghệ An về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện lớn của đất nước không để tội phạm lợi dụng thời điểm Tết Nguyên đán gia tăng hoạt động phạm tội.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đối tượng Đào Minh Hoàng (SN 1981), trú tại phường Bạch Mai, TP Hà Nội là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Đối tượng thường xuyên di chuyển từ Hà Nội vào khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh để nhận “hàng” từ các đối tượng người Lào, sau đó đưa đi tiêu thụ tại nhiều địa phương.

Đối tượng Đào Minh Hoàng là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn từ Lào về Nghệ An rồi đưa đi các tỉnh khác tiêu thụ.

Ngày 14/02/2026, sau khi xác định được thông tin Đào Minh Hoàng sẽ vào Nghệ an, Ban chuyên án báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và được chỉ đạo triển khai kế hoạch phá án. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tại khu vực xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Phòng Kỷ thuật nghiệp vụ, Công an các xã (Anh Sơn, Kim Bảng) của tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đội kiểm soát Hải quan khu vực 11, tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Đào Minh Hoàng, thu giữ 22 bánh hêrôin.

Số tang vật thu giữ được của đối tượng

Việc đấu tranh thành công chuyên án trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là chiến công nổi bật của Ban chuyên án, thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm đến cùng, không để ma túy thẩm lậu vào nội địa, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, bình yên.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, truy xét các đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hồ Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn