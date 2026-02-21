Công an Nghệ An xử lý “ma men” trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán

Vào khoảng 20h30 ngày 14/2, tổ tuần tra kiểm soát số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An làm nhiệm vụ tại khối Tây Hồ 1, phường Tây Hiếu phát hiện xe ô tô bán tải nhãn hiệu Toyota, BKS 37B - 149.10 đang lưu thông nhưng có biểu hiện bất bình thường nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Khi tổ công tác yêu cầu lái xe mở cửa kính để kiểm tra nồng độ cồn thì lái xe không chấp hành, ngồi trong xe hạ thấp kính hút thuốc.

Người đàn ông điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn có biểu hiện chống đối bị xử lý nghiêm trong những ngày nghỉ Tết.

Tiến hành tuyên truyền, vận động, giải thích nhưng lái xe vẫn không chấp hành, tiếp tục ngồi trong xe hút thuốc, yêu cầu kiểm tra chuyên đề, có thái độ thách thức lực lượng CSGT. Tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo Phòng CSGT nội dung sự việc, đồng thời phối hợp cùng tổ công tác hình sự, Công an phường Tây Hiếu đến để tuyên truyền, lúc đó lái xe mới xuống xe làm việc.

Danh tính lái xe sau đó được xác định là Lê Văn L. (SN 1979), trú tại thôn Tam Sơn, xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa. Tiến hành đo nồng độ cồn với anh L. đã cho kết quả là 0,466 mg/L khí thở. Quá trình lập biên bản, lái xe Lê Văn L. không ký vào biên bản vi phạm, yêu cầu lực lượng CSGT cho xem chuyên đề và yêu cầu viết một số nội dung không đúng vào mẫu biên bản vi phạm.

Quá trình kiểm tra, xử lý nồng độ cồn được triển khai với tinh thần quyết liệt, đồng bộ; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trên các tuyến đường.

Mặc dù tổ công tác đã giải thích rõ quy định của pháp luật về quyền giải trình của anh L. nhưng người này vẫn không ký tên. Trước hành vi trên của lái xe, tổ công tác đã mời người làm chứng và tiến hành lập biên bản về hành vi vi phạm: điều khiển xe ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít, tạm giữ 1 giấy phép lái xe, đồng thời lập biên bản niêm phong phương tiện. Theo quy định hiện hành, với kết quả đo nồng độ cồn như trên thì người điều khiển sẽ bị áp dụng xử phạt ở mức cao nhất là phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và Công an tỉnh Nghệ An về kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông dịp Tết Bính Ngọ và các lễ hội đầu năm 2026, trong suốt những ngày nghỉ Tết, Đội CSGT đường bộ số 3 và Tổ CSGT địa bàn Tân Kỳ đã chủ động xây dựng phương án, huy động 100% lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, xuyên suốt các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn và dọc tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Việc kiểm tra được tiến hành công khai, minh bạch, thao tác nhanh chóng, không gây ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại, du xuân của người dân.

Từ ngày 17/2 (mùng 1 Tết) đến ngày 20/2 các lực lượng phối hợp đã tổ chức 17 ca tuần tra, kiểm soát với sự tham gia của 50 lượt cán bộ, chiến sĩ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản 55 trường hợp vi phạm, trong đó có 34 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; tạm giữ 2 ô tô, 32 mô tô và 1 xe máy điện.

Trung tá Hồ Anh Sơn, Tổ trưởng CSGT địa bàn Tân Kỳ cho biết, trong thời gian cao điểm, lực lượng CSGT duy trì tuần tra liên tục trên các tuyến trọng điểm, tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định… Tinh thần chung là xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Song song với công tác xử lý, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông phù hợp từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân. Qua thực tế triển khai, đa số người dân đồng tình, ủng hộ và nghiêm túc chấp hành quy định khi tham gia giao thông, góp phần giữ vững ổn định trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Song song với công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng CSGT Công an Nghệ An cũng đẩy mạnh tuyên truyền với thông điệp: “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Tương tự, trong những ngày nghỉ tết Nguyên đán, để đảm bảo trật tự ATGT trên Quốc lộ 46, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An vẫn xuyên Tết, miệt mài tuần tra, kiểm soát trên đường để người dân vui xuân đón Tết an toàn. Các hành vi vi phạm trật tự ATGT sẽ được xử lý nghiêm, trong đó quá trình kiểm soát nồng độ cồn được thực hiện quyết liệt, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Thượng tá Lê Thanh Nghị, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, từ 10h sáng ngày 17/2 (mùng 1 tết Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn địa bàn. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT vừa kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân vui Xuân đón Tết an toàn, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Xác định trong những ngày nghỉ Tết, lưu lượng phương tiện tăng cao và nguy cơ tai nạn giao thông lớn nên hoạt động này được triển khai quyết liệt, xuyên suốt và kéo dài thêm 2 ngày trước, sau kỳ nghỉ. Cao điểm trước, trong và sau Tết, lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục trên tuyến, địa bàn trọng điểm.

Lực lượng CSGT Công an Nghệ An tiến hành ứng trực 100% quân số và duy trì kiểm tra nồng độ cồn xuyên suốt kỳ nghỉ Tết và kéo dài thêm 2 ngày trước, sau kỳ nghỉ.

Đội, trạm CSGT phối hợp với Công an phường, xã tổ chức tuần tra theo kế hoạch, tập trung tại khu vực nhà hàng, quán ăn, khu vui chơi, giải trí; tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã và những điểm thường xảy ra tai nạn giao thông.

Các tổ công tác linh hoạt thay đổi thời gian, địa điểm kiểm tra nhằm ngăn chặn tình trạng né tránh của người vi phạm. Quá trình kiểm soát nồng độ cồn được thực hiện quyết liệt, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Quá trình thực thi nhiệm vụ, lực lượng CSGT Công an Nghệ An kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì ngại kiêng ngày Tết” nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Theo số liệu từ Phòng CSGT Công an Nghệ An, trong 7 ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Bính Ngọ), lực lượng CSGT toàn tỉnh Nghệ An đã xử lý 551 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 551 phương tiện. Trong đó, 1 xe ô tô tải, 15 xe ô tô con và 535 xe mô tô, xe gắn máy. Số tiền xử phạt khoảng 1,85 tỷ đồng.

