Có một Việt Nam chiến thắng nơi khán đài ở World Cup nữ 2023

Cổ động viên Việt Nam ghi điểm

Dù rất cố gắng nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn chưa thể tạo nên bất ngờ, trong hai cuộc so tài với Mỹ và Bồ Đào Nha. Dẫu sao trên phương diện cổ vũ, người hâm mộ Việt Nam đã cho thấy sự cuồng nhiệt với bóng đá lớn đến nhường nào, trong mắt bạn bè thế giới.

Sau khi cùng người hâm mộ Mỹ lấp kín gần 42.000 chỗ ngồi tại sân Eden Park (thành phố Auckland) tại lượt trận đầu tiên, những cổ động viên Việt Nam tiếp tục tạo nên sự sôi động trên khán đài sân Waikato (thành phố Hamilton) ở màn so tài giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Bồ Đào Nha vào ngày 27/7. Trong bối cảnh lực lượng cổ động viên Bồ Đào Nha chỉ dừng lại ở mức hơn 100 người thì nguyên một tầng của khán đài B được phủ kín bởi khán giả Việt Nam. Đó có thể là những du học sinh, người lao động Việt Nam đang sinh sống ở New Zealand. Hay tuyệt vời hơn là cổ động viên vượt gần 10.000 km từ các tỉnh, thành Việt Nam tới New Zealand đồng hành cùng những “Nữ chiến binh sao vàng”.

Bố mẹ nuôi của Thùy Trang đến cổ vũ cho con gái - Ảnh: Vy Cầm

Nhiều CĐV vượt ngàn cây số để đến truyền lửa cho ĐT nữ Việt Nam - Ảnh: Vy Cầm

Chú Kiểm, một CĐV đến từ Hải Dương chia sẻ: “Chúng tôi đi xe khách từ Hải Dương ra Hà Nội, rồi bay qua Australia trước khi đến New Zealand. Dù hành trình xa là vậy, bay nhiều chặng là thế nhưng được đồng hành với ĐT nữ Việt Nam luôn là niềm vui của tôi cũng như nhiều người bạn”. Anh Quang Thảo, một CĐV đến từ TP.HCM tâm sự: “Khi biết lịch thi đấu của ĐT nữ Việt Nam tại New Zealand, tôi đã xin nghỉ phép 2 tuần với công ty từ đầu năm. Tôi lên kế hoạch xin visa từ nhiều tháng trước đó cũng như vạch ra lộ trình để di chuyển cả 3 thành phố, từ Auckland, Hamilton trước khi bay đến Dunedin để xem trọn vẹn cả 3 trận của Huỳnh Như và các đồng đội”.

CĐV Bồ Đào Nha khá khiêm tốn trên khán đài - Ảnh: Vy Cầm

CĐV Việt Nam phủ kín 1 tầng của khán đài B, sân Waikato - Ảnh: Vy Cầm

Chỗ dựa của ĐT nữ Việt Nam

Ghi nhận sau trận đấu tại sân Waikato với Bồ Đào Nha, Huỳnh Như và Thùy Trang đã chạy về phía khán đài B, nơi các CĐV xếp thành một hàng rất dài chờ đợi được chụp ảnh và xin chữ ký. Một CĐV nước ngoài còn reo lên đầy thích thú khi được Huỳnh Như ký tặng lên chiếc áo cờ đỏ sao vàng mà anh mặc trên người.

Về phía Huỳnh Như, khi nhìn thấy mẹ, cô lập tức lao đến ôm lấy bậc sinh thành và rơm rớm nước mắt. Huỳnh Như đội lên chiếc nón lá truyền thống của người Việt Nam, chào hỏi, bắt tay và cảm ơn các cổ động viên đã dành thời gian, tâm sức để đến Hamilton lạnh giá và xa xôi, truyền lửa cho ĐT nữ Việt Nam. Thùy Trang cũng không kìm nén được xúc động khi được thấy bố mẹ nuôi của cô đã lặn lội từ TP.HCM sang Hamilton để cổ vũ cô và các đồng đội. “Tiếc là tôi chưa được ra sân thi đấu. Nhưng nhìn thấy bố, mẹ nuôi trên khán đài, tôi lấy làm vinh dự, tự hào. Hy vọng rằng ở trận đấu cuối cùng, tôi sẽ được HLV Mai Đức Chung tạo điều kiện ra sân thi đấu ở World Cup. Tôi hứa sẽ cố gắng hết mình vì màu cờ, sắc áo Việt Nam”.

Huỳnh Như ký tặng 1 CĐV nước ngoài - Ảnh: Vy Cầm

Có thể về chuyên môn, ĐT nữ Việt Nam vẫn còn khiêm tốn so với những “đại tỷ” tại World Cup. Nhưng xét về sự cuồng nhiệt của cổ động viên, Việt Nam có thể tự hào về những chiến thắng trên khán đài. Nhất là khi, Việt Nam đang chơi bóng tại World Cup!

HLV Mai Đức Chung sau trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Bồ Đào Nha nói: "Cho phép tôi thay mặt cầu thủ cảm ơn toàn bộ CĐV đến sân, dù thời tiết rất lạnh. Cả hàng triệu người hâm mộ quê nhà cổ vũ chúng tôi qua màn ảnh nhỏ. Sự ủng hộ ấy thật lo lớn. Chúng tôi rất cố gắng rồi nhưng thực sự lực bất tòng tâm, đối thủ mạnh hơn rất nhiều”.

Tác giả: TRÍ CÔNG (TỪ NEW ZEALAND)

Nguồn tin: bongdaplus.vn