Trọng tài xinh đẹp đỏ mặt vì nhầm lẫn ở World Cup nữ 2023

Ở phút 70 trong trận đấu giữa Tây Ban Nha vs Zambia ở bảng C World Cup nữ 2023, từ đường chuyền của Oihane Hernandez, tiền đạo Jennifer Hermoso đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 4-0 cho đại diện châu Âu. Trọng tài ban đầu từ chối do 1 cầu thủ của Tây Ban Nha là Olga Carmona bị thổi phạt việt vị. Tổ VAR lập tức vào cuộc.

Sau đó, tổ trọng tài điều khiển VAR đưa ra tư vấn cho trọng tài chính Oh Hyeon Jeong và bàn thắng đó được công nhận. Tuy nhiên, sai lầm hy hữu đã xảy ra. Không hiểu vì lý do gì, trọng tài xinh đẹp người Hàn Quốc lại bị mất bình tĩnh và thông báo nhầm quyết định của chính mình.

"Tình huống bóng được xác nhận không việt vị, không có bàn thắng cho đội tuyển nữ Tây Ban Nha", trọng tài chính Oh Hyeon Jeong tuyên bố. Nhưng ngay lập tức, cô đã nhận ra lỗi của mình và thông báo lại rằng bàn thắng được công nhận cho Hermoso. "Không, đợi đã, không có việt vị. Bàn thắng hợp lệ!".

Đây không phải lần đầu, trọng tài Oh Hyeon Jeong cần đến sự giúp đỡ của VAR. Cô còn tham khảo công nghệ VAR thêm 2 lần trong trận nữa. Cô công nhận bàn thắng của Redondo trong hiệp 2 và tước đi một bàn thắng khác của Hermoso trong hiệp 1. Đó đều là những quyết định chính xác.

Tại World Cup nữ 2023, sau khi tham khảo VAR, các trọng tài phải trực tiếp thông báo quyết định của mình và lý do thông qua micro và hệ thống loa trên sân. Đây là điểm mới từ FIFA để giúp người hâm mộ xem trực tiếp trận đấu có thể hiểu về các quyết định của trọng tài.

Trước đây, trọng tài Oh Hyeon Jeong cũng từng điều hành một số trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển nữ Việt Nam. Cô là trọng tài có nhiều kinh nghiệm của bóng đá Hàn Quốc. Tuy sinh năm 1988 nhưng Oh Hyeon Jeong đã có kinh nghiệm 9 năm làm trọng tài. Sự nghiệp cầm còi của cô bắt đầu từ năm 2014. Oh Hyeon Jeong chỉ mất 1 năm sau đó để được công nhận là trọng tài FIFA.

Tác giả: DUY HỒNG

Nguồn tin: bongdaplus.vn