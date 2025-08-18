Clip tự ngã sau phanh gấp, người đàn ông đánh tài xế xe công nghệ gãy sống mũi

Theo nội dung đoạn camera hành trình thì sự việc xảy ra vào khoảng 0h10' sáng ngày 17/8 trên đường Trường Chinh, gần giao lộ Hà Bá Tường (phường Bảy Hiền, TP.HCM). Tài xế ô tô công nghệ bị đánh trong clip là anh N.V.T. (30 tuổi).

Anh T. cho hay thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang chở khách trên xe. Di chuyển đến đoạn có rào chắn thi công, nen đã cho ô tô đi đúng hướng dẫn sang làn đường ngược lại. Lúc này, một người đàn ông chạy xe máy vượt ô tô khác rồi phanh gấp, ngã ngay trước đầu xe anh T.

May mắn là anh T. đã phanh kịp, tránh được tình huống nguy hiểm. Sau khi bị ngã xuống đường, người đàn ông chạy xe máy tỏ ra bực tức, chửi bới rồi đấm liên tiếp vào mặt anh T. Người này cho rằng vì xe anh T. nên mình mới bị ngã và xe hư hỏng. Toàn bộ diễn biến này đã được camera hành trình ghi lại.

Chưa dừng lại, người đàn ông tiếp tục đuổi theo, buộc anh T. phải bỏ xe chạy bộ một đoạn đường. Sau đó, đối tượng rời khỏi hiện trường, còn anh T. đến Công an phường Bảy Hiền trình báo. Theo kết quả thăm khám tại bệnh viện, anh T. bị gãy sống mũi, tràn dịch mũi. Hiện công an đã tiếp nhận tin báo, trích xuất camera và lập hồ sơ truy xét đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Camera ghi lại diễn biến sự việc hiện đang được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn, trở thành chủ đề bàn luận rôm rả.

