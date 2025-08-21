2 ô tô khách va chạm khiến 1 người tử vong, hiện trường ám ảnh: Camera trong buồng lái hé lộ diễn biến

Vụ tai nạn được nhắc tới xảy ra vào khoảng 15h23' chiều ngày hôm nay (20/8), tại Km173+900 Quốc lộ 32 (thuộc địa phận thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh).

Thời điểm này, xe khách mang BKS: 29B-510.xx do tài xế V.Đ.C. (SN 1972, ở TP Hà Nội) điều khiển chở 38 hành khách đã xảy ra va chạm với xe khách mang BKS 18H-030.xx do tài xế L.V.L. (SN 1985, quê Ninh Bình) điều khiển. Trên xe khách mang biến số 18 có 6 hành khách.

Pha va chạm khiến một người tử vong, một người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Văn Chấn. Tại hiện trường, ôtô khách 18H-030.xx lao vào taluy dương khiến nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

Camera an ninh trong buồng lái xe khách đã ghi lại một phần diễn biến vụ tai nạn và được chia sẻ lên mạng xã hội.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an xã Cát Thịnh phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai làm rõ.

Tác giả: Hương Trà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn