Video: Sai lầm của thủ môn Nguyên Mạnh biếu bàn thắng cho Sông Lam Nghệ An

Bằng một nhịp quan sát nhanh, Văn Lương đã tận dụng sai lầm của thủ thành Nguyên Mạnh (Thép Xanh Nam Định) để ghi bàn thắng đẳng cấp, gỡ hòa cho CLB Sông Lam Nghệ An tại vòng 2 V-League 2025-2026.

Video: Sai lầm của thủ môn Nguyên Mạnh góp phần vào bàn thắng đẳng cấp của Văn Lương - Nguồn: FPT PLAY

Tối 23-8, CLB Sông Lam Nghệ An tiếp đón CLB Thép Xanh Nam Định trên sân vận động Vinh. Sau khi có bàn thắng sớm ở phút thứ 9, đương kim vô địch V-League 2025-2026 có phần áp đảo hơn CLB Sông Lam Nghệ An.

Ở phút 41 của trận đấu, Văn Huy (Sông Lam Nghệ An) cắt được đường chuyền của cầu thủ Thép Xanh Nam Định và chỉ sau hai đường chuyền, bóng đến chân của Văn Lương.

Lúc này, thủ thành Nguyên Mạnh (CLB Thép Xanh Nam Định) có tình huống dâng lên quá cao. Văn Lương quan sát nhanh và tung ra một cú dứt điểm đẳng cấp, bóng đi vào lưới CLB Thép Xanh Nam Định trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Bàn thắng đẳng cấp đó đã giúp CLB Sông Lam Nghệ An gỡ hòa 1-1, kéo lại thế trận. Sông Lam Nghệ An đã có thêm một bàn thắng nữa những phút sau đó để giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Thép Xanh Nam Định - nhà vô địch V-League 2024-2025.

Tác giả: Anh Hào

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

