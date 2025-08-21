Clip vụ sạt lở đá nghiêm trọng ở Sơn La sáng nay, người đi đường la hét hoảng sợ

Vụ sạt lở đá nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng nay (21/8), trên Quốc lộ 4G đoạn qua xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Một phần diễn biến đã được người chứng kiến ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, hàng trăm m3 đá từ trên núi cao bất ngờ sạt xuống lấp kín mặt đường.Thời điểm xảy ra vụ việc có hàng chục người cùng các phương tiện đang lưu thông qua khu vực này. May mắn, trước khi vụ sạt lở xảy ra, người dân đã kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thưởng, cảnh giác và tri hô mọi người xung quanh tránh xa khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Điểm sạt lở thuộc Quốc lộ 4G, là tuyến đường độc đạo để di chuyển từ các xã thuộc huyện Sốp Cộp (cũ) ra bên ngoài và ngược lại nên có nhiều người, phương tiện lưu thông thường xuyên đã khiến giao thông ùn tắc cục bộ.

Nhận được tin báo, lãnh đạo xã Sốp Cộp đã thông tin đến lực lượng chức năng để nhanh chóng huy động lực lượng có mặt tại hiện trường tiến hành phân làn, luồng, đặt biển cảnh báo đến người tham gia giao thông; bố trí máy móc, nhân lực san gạt, xúc ủi đá khắc phục hậu quả vụ sạt lở để các phương tiện sớm được lưu thông.

Từ ngày 21/8 đến đêm 22/8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm. Ngoài ra, ngày và đêm 21/8, các nơi khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm; khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm.

Từ ngày 23/8, mưa lớn ở khu vực vùng núi Bắc Bộ giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 4 giờ đến 10 giờ ngày 21/8), khu vực các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn và Bắc Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Phương Giao (Thái Nguyên) 183 mm, Dân Tiến (Thái Nguyên) 127,2 mm; Nhất Hòa (Lạng Sơn) 192,9 mm, Cấm Sơn (Lạng Sơn) 159 mm; Sơn Động (Bắc Ninh) 213,4 mm, Khuôn Thần (Bắc Ninh) 141,6 mm ;...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

