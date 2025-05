Chiếc xe Kia Morning trong video 'phó trưởng công an phường giấu hơn 6 tháng' đang ở đâu?

Chiếc xe Kia Morning liên quan đến vụ việc đang ở nhà bà Tốt - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 23-5, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã tìm đến nhà bà Võ Thị Tốt (51 tuổi, trú phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) và thấy chiếc xe Kia Morning biển số 76A 056… đang ở nhà bà Tốt.

Không có chuyện thiếu tá Võ Thành Phương "giấu" hơn 6 tháng như video lan truyền trên mạng.

"Xe của tôi thì bàn giao cho tôi chứ công an nào giấu"

Tiếp phóng viên, bà Võ Thị Tốt nói: "Xe của tôi thì bàn giao cho tôi đi sửa, bảo quản, chứ công an nào giấu. Tôi khẳng định chiếc Kia Morning này là của tôi và chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Bà Tốt cho biết gia đình đã xem video lan truyền trên mạng xã hội nói thiếu tá Võ Thành Phương (phó trưởng Công an phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) giấu chiếc xe Kia Morning là tài sản của ông Võ Thành Trung (36 tuổi, trú phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi).

Anh Lê Duy Phát (con trai bà Tốt) kể trước đây anh Phát và Nguyễn Tấn Vĩnh (35 tuổi, trú thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) cùng chạy taxi chung chiếc xe 76A 056…

"Chiếc xe này vốn là của Vĩnh, sau đó Vĩnh bán lại và sang tên cho mẹ tôi, có giấy tờ mua bán đầy đủ. Tôi và Vĩnh tiếp tục chạy taxi trên chiếc xe này. Sau đó tôi rẽ sang chạy xe tải. Mẹ tôi làm hợp đồng cho Vĩnh thuê lại chiếc xe đó để chạy taxi", anh Phát kể.

Mọi chuyện diễn ra bình thường, anh Phát vẫn theo dõi xe qua định vị. Một thời gian thì anh Phát nghe phía hãng taxi nói Vĩnh không còn chạy taxi nữa. Anh Phát hỏi thì Vĩnh nói vẫn chạy bình thường.

"Một thời gian sau, tôi điện thoại cho Vĩnh không được. Một người anh nói xe đang ở nhà anh Trung. Tôi xuống gặp và biết chuyện Vĩnh đã đưa xe cho anh Trung để mượn 60 triệu đồng. Tôi nói đây là xe của mẹ tôi, đưa giấy đăng ký xe cho anh Trung xem, anh Trung cũng đưa giấy đăng ký chiếc xe Kia Morning nhưng đứng tên Vĩnh.

Tôi nói nó lừa anh rồi, giấy tờ nó đưa anh là giả. Tôi bảo thôi lỡ rồi anh em tự xử lý, ai cũng là nạn nhân cả", Phát kể.

Theo lời Phát, cả hai đã đồng ý "trả xe về cho chủ hợp pháp". Sau đó Trung không đồng ý giao, và chiếc xe biến mất, định vị cũng mất.

"Tôi tìm mãi mới phát hiện chiếc Kia Morning đang ở bến xe C.N. (phường Nghĩa Chánh). Ngày 11-12-2024, mẹ tôi có đơn trình báo Công an phường Nghĩa Chánh về việc Vĩnh thuê xe nhưng không trả mà mang đi cầm cố cho Trung.

Công an xuống lập biên bản, cẩu xe về trụ sở. Sau khi làm việc, xác định mẹ tôi là chủ xe, công an đã bàn giao xe cho gia đình mang về sửa chữa, bảo quản", anh Phát nói.

Bà Tốt cho biết cả bà và ông Trung đều được công an yêu cầu viết lời khai, đưa toàn bộ giấy tờ liên quan cho công an phường niêm phong, xử lý vụ việc.

Gia đình mang xe sửa chữa hết 17,6 triệu đồng và nộp chứng từ cho công an.

"Chiếc xe đang ở nhà tôi, bất kỳ lúc nào công an yêu cầu tôi sẽ mang đến để làm việc", bà Tốt khẳng định.

Chính bà Tốt cũng "sốt ruột" khi vụ việc chưa giải quyết xong và có đơn gửi Công an tỉnh Quảng Ngãi. Công an tỉnh hướng dẫn về phường Nghĩa Chánh giải quyết, nếu không xong Công an tỉnh sẽ trực tiếp xử lý.

Hiện bà đã nhận giấy mời, ngày 26-5 sẽ đến công an phường làm việc.

Bà Tốt cho biết chiếc xe hư hỏng và sửa hết 17,6 triệu đồng, giấy tờ thiệt hại đã giao cho Công an phường Nghĩa Chánh - Ảnh: TRẦN MAI

Vĩnh làm giấy tờ giả, giao xe của bà Tốt cho Trung để mượn 60 triệu

Trước đó sáng 21-5, tài khoản Facebook có tên "Trung Việt Trung" đăng tải video quay trụ sở Công an phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi. Trong video một người đi từ trước ra phía sau trụ sở, liên tục nêu đích danh thiếu tá Võ Thành Phương, phó trưởng công an phường, đã giấu chiếc xe Kia Morning của mình gần 6 tháng qua.

"Tài sản của tôi là chiếc xe Kia Morning, anh Võ Thành Phương đã giấu gần 6 tháng rồi. Điện thoại thì anh Phương không nghe máy, đi công tác miết", người này nói trong video.

Video chỉ kéo dài gần 2 phút nhưng sau khi đăng tải lập tức thu hút hàng chục ngàn lượt xem. Một số hội nhóm có lượt tương tác lớn cũng chia sẻ thông tin này.

Thiếu tá Võ Thành Phương, phó trưởng Công an phường Nghĩa Chánh, xác nhận mình là người trực tiếp thụ lý vụ việc có chiếc xe Kia Morning được nhắc đến trong video.

"Tôi khẳng định đã làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình. Chiếc xe đó tôi không giấu, mà giao cho chủ xe sửa chữa, xác định hư hỏng làm cơ sở giải quyết vụ việc", ông nói.

Hiện tại, chiếc Kia Morning trên có đến hai giấy đăng ký xe do ông Trung và bà Tốt cung cấp cho công an với cùng mã số, số khung, số máy, nhãn hiệu và biển số…, khác biệt duy nhất ở tên chủ sở hữu.

Qua kiểm tra, công an phát hiện giấy tờ của bà Tốt là hợp pháp, còn giấy đăng ký xe mang tên Nguyễn Tấn Vĩnh có dấu hiệu giả mạo. Do đó cần xác minh nguồn gốc giấy tờ giả trên.

Công an liên tục mời Vĩnh làm việc, nhưng Vĩnh không có mặt ở nơi cư trú. Đến nay Công an phường Nghĩa Chánh vẫn chưa liên lạc được với Vĩnh.

