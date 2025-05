VIDEO: Tìm thấy 3 t.h.i t.h.ể nạn nhân vụ sạt lở tại công trình thủy điện

Sáng 17-5, theo thông tin từ công an tỉnh Lai Châu, cho biết tính đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Giàng A Tính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong vụ sạt lở đất khi thị công dự án thủy điện Tả Páo Hồ 1A. Trong đó, 2 nạn nhân được xác định là T.S.M. và L.L.S., người còn lại đang xác định danh tính.

Lực lượng chức năng tìm thấy 3 thi thể bị vùi lấp trong đất đá. Nguồn: Công an tỉnh Lai Châu

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 16-5, tại công trường đang thi công của công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A thuộc bản Lản Nhì Thàng, xã Sì Lở Lầu huyện Phong Thổ. Nhóm 9 công nhân Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Dũng Phúc Lộc (trụ sở tại tỉnh Nghệ An) đang xúc cát để nắn dòng chảy suối Tả Páo Hồ phục vụ chuẩn bị thi công thì bị đất đá trên taluy dương sạt lở xuống.

Theo thông tin ban đầu có 5 người được xác định mất tích, 4 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Các nạn nhân thuộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Dũng Phúc Lộc (trụ sở tại tỉnh Nghệ An) đang thi công trên công trường.

Lực lượng chức năng tìm thấy 3 thi thể nạn nhân trong sáng 17-5. Ảnh: Theo Công an tỉnh Lai Châu

Danh tính 5 người mất tích gồm: L.V.H. (SN 1987, quê Nghệ An), P.L.L. (SN 2009, ở Lai Châu), L.L.S. (SN 2008, ở Lai Châu), T.U.M. (SN 1984, ở Lai Châu), T.S.M. (SN 1986, ở Lai Châu). Danh tính 4 người bị thương gồm: Đ.V.V. (SN 1984, ở Nghệ An), L.V.P. (SN 1985, ở Nghệ An), L.V.T. (SN 1985, ở Nghệ An), L.V.S. (SN 1970, quê Nghệ An).

Nguyên nhân ban đầu xác định do những ngày qua trên địa bàn xảy ra mưa to kéo dài gây sạt lở đất.

Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích.

Tác giả: Như Quỳnh