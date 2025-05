VIDEO: Đường hơn 300 tỉ đồng bị “thắt cổ chai” vì tắc 50 m mặt bằng

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An có tổng vốn đầu tư 310 tỉ đồng được kỳ vọng là điểm nhấn cho không gian chung của biển Cửa Lò. Theo ghi nhận, cả tuyến đường chạy dọc theo bãi biển dài gần 8 km được đầu tư, xây dựng rất đẹp, thông thoáng lại đang bị "thắt cổ chai" tại nút giao với đường Nguyễn Xí, phường Thu Thủy bởi khoảng 50 m không giải phóng được mặt bằng.

Tuyến đường bị "thắt cổ chai" vì vướng 50 m mặt bằng

Giao thông thường xuyên bị ùn tắc do tuyến đường chưa giải phóng được mặt bằng

Tuyến đường chậm giải phóng mặt bằng tạo ra nhiều hệ lụy đối với việc đi lại của người dân cũng như phát triển du lịch của Cửa Lò

Thực tế trên vừa gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Chị Nguyễn Thị Trang, trú phường Nghi Hương, TP Vinh, bức xúc: "Cả tuyến đường đẹp đầu tư mấy trăm tỉ đồng giờ chỉ còn khoảng 50 m mà năm này qua năm khác không giải phóng được. Trời mưa thì ngập nước, nắng thì bụi bẩn. Tại đoạn đường này đã xảy ra nhiều vụ tại nạn giao thông do mặt đường xấu. Khổ nhất là vào những ngày lễ, giờ cao điểm xe lưu thông qua đoạn đường này ùn tắc kéo dài".

Ngoài ra, việc chậm giải phóng mặt bằng còn gây ra nhiều hệ lụy cho sự phát triển du lịch của biển Cửa Lò. "Du khách đến nghỉ dưỡng tại biển Cửa Lò muốn tham quan đảo Lan Châu, các di tích, đi chợ hải sản… đều phải đi qua đoạn đường "thắt cổ chai" này. Mỗi lần đi qua đây, ai cũng khó chịu vì ùn tắc, mặt đường gồ ghề, nham nhở. Cả khu đô thị biển đẹp, được đầu tư bài bản đều bị ảnh hưởng bởi đoạn đường chưa được giải phóng mặt bằng này"- ông Mai Duy Nam, Trưởng ban vận động hiệp hội du lịch, bất động sản Cửa Lò, nói.

Hình ảnh nhếch nhác tại khu vực chưa được giải phóng mặt bằng

Tuyến đường dang dở vì còn 50 m chưa thông

Cũng theo ông Nam, để phục vụ việc đi lại của người dân cũng như phát triển du lịch biển Cửa Lò, chính quyền cần làm việc với các hộ dân, giải phóng mặt bằng càng sớm càng tốt. Trong trường hợp chưa thỏa thuận được với các hộ dận để phục vụ mùa du lịch từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay, chính quyền cần có giải pháp trước mắt là thảm lại một phần đường, xử lý vấn đề mất mỹ quan đô thị tại khu vực chưa được giải tỏa.

Người dân chưa bàn giao mặt bằng do chưa đồng ý với phương án đền bù

Tuyến đường Bình Minh cơ bản đã hoàn thành

Liên quan đến vấn đề trên, một cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Vinh thừa nhận việc chậm giải phóng mặt bằng tuyến đường Bình Minh, đoạn qua nút giao với đường Nguyễn Xí, phường Thu Thủy là do các thửa đất cần được giải tỏa liên quan đến nâng cấp mở rộng đường Bình Minh và dự án khu lâm viên phía đông đường Bình Minh. Hiện, nguồn gốc đất đã được xác định, nhưng người dân chưa đồng ý với phương án đền bù.

