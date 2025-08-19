Người đàn ông dùng ống nhựa bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ

Your browser does not support the video tag.

Việc bắt rắn chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là khi đó lại là một trong những loài rắn đáng sợ nhất thế giới, rắn hổ mang chúa. Một đoạn clip lan truyền trên mạng mới đây đã cho thấy sự dũng cảm và kỹ năng của người cứu hộ.

Trong clip, người đàn ông đã bắt được con rắn hổ mang chúa khổng lồ chỉ bằng một chiếc ống và một chiếc túi, khiến hàng triệu người xem vừa kinh ngạc vừa sửng sốt.

Sự việc được quay trong một con hẻm, nơi con rắn hổ mang đang trườn trên mặt đất trong khi người cứu hộ cẩn thận cố gắng bắt nó. Bối cảnh này khiến nhiệm vụ trở nên nguy hiểm hơn - không gian chật hẹp đồng nghĩa với việc có rất ít chỗ để thoát thân nếu có sự cố xảy ra. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn giữ bình tĩnh, dùng ống nước chặn đứng những cú tấn công liên tiếp của con rắn.

Con rắn hổ mang chúa khổng lồ bị bắt sau nửa tiếng đồng hồ.

Cuộc chiến căng thẳng kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, sau nhiều lần thất bại và suýt chết, người cứu hộ đã đưa được con rắn hổ mang vào trong túi, cố định nó an toàn.

Clip này được chia sẻ lần đầu trên Instagram vào ngày 3/8 và chỉ sau vài ngày đã lan truyền chóng mặt trên mạng. Nó nhanh chóng vượt qua 1 triệu lượt tương tác và hiện đã đạt hơn 93 triệu lượt xem.

Chú thích bài đăng viết: "Con rắn hổ mang chúa này không hề hợp tác nên tôi phải dùng hết sức lực để bắt nó. Phải mất nửa tiếng tôi mới giải cứu nó thành công".

Mạng xã hội đã bùng nổ với vô số phản ứng. Một số người khen ngợi lòng dũng cảm của người đàn ông.

"Anh ấy bắt được rắn chỉ bằng một cái ống và một cái túi. Làm tốt lắm, anh bạn!", một người xem viết.

Một người khác bình luận: "Nếu tôi ở đó, tôi đã chạy 10 km mà không quay lại rồi.

"Phản xạ của anh chàng này còn nhanh hơn cả rắn hổ mang nữa", một người xem bình luận thêm.

Dù có nhiều phản ứng trái chiều, đoạn clip vẫn chứng minh rằng những cuộc chạm trán với động vật hoang dã ngoài đời thực cũng có thể ly kỳ và đáng sợ như bất kỳ bộ phim hành động nào.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn