Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Video

VIDEO: Ấn tượng tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần 2

Tối 24-8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tác giả: Nhóm PV VPMB - V.Loan - N.Lý

Nguồn tin: Báo Người lao động

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 ,tổng hợp luyện ,quảng trường Ba Đình ,diễu hành ,diễu binh ,hà nội

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP