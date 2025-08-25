Tác giả: Nhóm PV VPMB - V.Loan - N.Lý
Nguồn tin: Báo Người lao động
Tối 24-8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Tác giả: Nhóm PV VPMB - V.Loan - N.Lý
Nguồn tin: Báo Người lao động
VIDEO: Ấn tượng tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần 2
Video: Sai lầm của thủ môn Nguyên Mạnh biếu bàn thắng cho Sông Lam Nghệ An
VIDEO: Cán bộ công an "chúc bà con ngủ ngon" sau hợp luyện, tiếng hò reo bên đường không ngớt
Clip vụ sạt lở đá nghiêm trọng ở Sơn La sáng nay, người đi đường la hét hoảng sợ
2 ô tô khách va chạm khiến 1 người tử vong, hiện trường ám ảnh: Camera trong buồng lái hé lộ diễn biến
CLIP: Người mẹ vỡ òa cảm xúc khi tìm thấy con trai 3 tuổi đi lạc trong đêm, giữa rẫy vắng
Người đàn ông dùng ống nhựa bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ
Clip tự ngã sau phanh gấp, người đàn ông đánh tài xế xe công nghệ gãy sống mũi