Bất động sản Gia Huy là nhà đầu tư dự án khu đô thị hơn 1.100 tỷ ở Nghệ An

Phối cảnh một dự án khu đô thị trên địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: internet

UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị và thương mại dịch vụ tại khối Bắc Thung, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn (nay là xã Vạn An), với đơn vị trúng thầu là CTCP hạ tầng công nghiệp và bất động sản Gia Huy.

Trước đó, UBND xã Vạn An đã có tờ trình về việc thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị và thương mại dịch vụ tại khối Bắc Thung.

Theo UBND xã Vạn An, đã có 4 nhà đầu tư tham gia dự thầu ở dự án trên, gồm: Công ty cổ phần DT24.VN, CTCP Hồng Phúc, CTCP đầu tư Quang Minh Anh và CTCP Hạ tầng công nghiệp và bất động sản Gia Huy.

Sau khi chấm thầu, CTCP Hạ tầng công nghiệp và bất động sản Gia Huy là đơn vị trúng thầu dự án trên.

Xã Vạn An cho biết, đơn vị trúng thầu có tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước 5,12%. Số lượng công trình công cộng không có mục đích kinh doanh, sau đó bàn giao cho nhà nước quản lý với công trình HTKT có diện tích 800 m2; giao thông có diện tích 128.294 m2; cây xanh thể thao mặt nước có diện tích 50.060 m2; nhà văn hóa có diện tích 8.100 m2.

Được biết, Dự án Khu đô thị và thương mại dịch vụ tại khối Bắc Thung có tổng mức đầu tư khoảng 1.104 tỷ đồng. Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 33 ha, có khả năng đáp ứng dân số khoảng 3.000 người và dự kiến phát triển khu đô thị, dịch vụ, thương mại.

Nhà đầu tư trúng thầu sẽ xây dựng nhà ở liền kề cao 3 tầng, nhà ở liền kề kết hợp khu thương mại cao 4 tầng và các khối nhà cao 7 - 9 tầng làm khu thương mại; ngoài ra còn có nhà văn hóa, trường mầm non, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, khu cây xanh, mặt nước…

Danh tính nhà đầu tư

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, CTCP Hạ tầng Công nghiệp và Bất động sản Gia Huy thành lập tháng 7/2024, tiền thân là CTCP Kinh doanh bất động sản Xuân Hòa, có trụ sở tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (nay là xã Vạn An, tỉnh Nghệ An).

Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Tại thời điểm thành lập bất động sản Xuân Hòa có vốn điều lệ 250 tỷ đồng, các cổ đông gồm: Phan Thị Lan, Phan Thị Liên mỗi cá nhân góp 37,5 tỷ đồng, ông Phan Quang giữ vai trò Giám đốc góp 175 tỷ đồng.

Đến tháng 10/2025, bất động sản Xuân Hòa đổi tên thành CTCP Hạ tầng Công nghiệp và Bất động sản Gia Huy, ông Phan Quang tiếp tục giữ vai trò Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Ông Phan Quang cũng được biết đến nhiều khi là người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc CTCP Gạch Ngói Xuân Hoà (có trụ sở tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) được thành lập năm 2003. Trước đây, Gạch Ngói Xuân Hoà có vốn điều lệ 10,57 tỷ đồng, do 4 cổ đông sáng lập gồm: ông Phan Quang nắm giữ 68,12%CP; ông Nguyễn Ngọc Trung (9,46%CP); ông Nguyễn Mạnh Cường (11,07%CP); bà Nguyễn Thị Hương (11,35%CP). Đến ngày 4/3/2022 công ty này tăng vốn điều lên 250 tỷ đồng, lúc này ông Phan Quang nắm giữ 60%CP công ty, còn lại của các cổ đông khác. Ngày 9/1/2025, công ty này giảm vốn điều lệ về 210 tỷ đồng.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn