Nhật Bản hòa Hà Lan dù hai lần bị dẫn trước ở World Cup 2026

Nhật Bản gặp Hà Lan là những tập thể giàu bản sắc nhất lúc này và đều khát khao tạo dấu ấn mới tại World Cup 2026. Hà Lan có lẽ là đội tuyển hay nhất chưa từng vô địch, với ba lần gục ngã ở chung kết. Còn Nhật Bản là đội tuyển danh tiếng nhất chưa từng lọt vào tứ kết.

Kể từ sau khi có vé dự vòng chung kết, Nhật Bản đã thắng 9 trong 12 trận giao hữu, với cú sốc quật ngã Brazil và Anh. Nhưng chính Nhật Bản cũng chịu những cú sốc về nhân sự khi mất ba trụ cột vì chấn thương là Kaoru Mitoma, Takumi Minamino và Wataru Endo. Trong khi đó, đội hình Hà Lan không giàu sức hút như qua khứ, nhưng không thể bị xem thường. Họ chỉ thua nhà vô địch Argentina sau loạt luân lưu tứ kết World Cup 2022, và đã chơi ngang ngửa trong trận thua tại bán kết Euro 2024.

Nhật Bản hòa Hà Lan 2-2 ở trận ra quân bảng F World Cup 2026, trên sân Dallas ở Mỹ, ngày 15/6/2026. Ảnh: AP

Gần 70.000 cổ động viên có mặt tại sân Dallas cho thấy sức hút của trận đấu. Họ được bật dậy khỏi ghế ngồi ngay từ phút thứ 3, với cú sút căng trong vòng cấm của Donyell Malen khiến Zion Suzuki vất vả đấm bóng vọt xà.

Các cầu thủ phối hợp tốt với những đường chuyền đẹp mắt và kiểm soát bóng khéo léo. Nhưng 30 phút tiếp diễn ra thận trọng và chỉ hấp dẫn hơn một chút trong 10 phút cuối. Cody Gakpo đệm bóng vọt xà ở phút 36, sau đó Keito Nakamura Ayase Ueda tiếc nuối với những cú sút chệch cột trước khi hết hiệp.

Thế bế tắc chỉ bị phá vỡ sau một khoảnh khắc đột biến ở phút 50. Từ cánh phải, tiền vệ phòng ngự Gravenberch khống chế một nhịp rồi tung đường tạt sớm đến cột xa như một số 10. Bóng đi vòng qua tất cả cầu thủ Nhật Bản đến cột xa, để Van Dijk không cần giậm nhảy đánh đầu lái bóng đập đất vào góc phải mở tỷ số.

Bàn thắng trở thành chất xúc tác đẩy tốc độ 40 phút cuối lên cao nhất trận, cùng cuộc rượt đuổi tỷ số đúng với kỳ vọng trước trận. Phút 57, Nakamura phối hợp với Takefusa Kubo ở biên trái, trước khi sút từ rìa vòng cấm. Bóng chạm nhẹ vào Daizen Maeda khiến Verbruggen không có cơ hội cản phá. Cầu thủ Hà Lan giơ tay báo việt vị, nhưng hậu vệ trái Van de Ven mới là người đứng thấp nhất.

Virgi Van Dijk mở tỷ số (ảnh trước) và Summerville (ảnh sau) nâng tỷ số lên 2-1 trong trận Hà Lan hòa Nhật Bản 2-2 ở lượt ra quân bảng F World Cup 2026, trên sân Dallas ở Mỹ ngày 15/6/2026. Ảnh: Reuters

Bảy phút sau, Gravenberch lại sắm vai kiến tạo, với đường chuyền ngắn cho Summerville trước vòng cấm biên phải. Tiền đạo này đẩy bóng một nhịp vào trong rồi cứa lòng chân trái vào góc xa không cho Suzuki cơ hội cản phá. Đây là khoảnh khắc đáng nhớ với tiền đạo sinh năm 2001 sau nỗi buồn xuống hạng cùng West Ham ở Ngoại hạng Anh. Hai tuần trước, anh chưa từng được triệu tập lên ĐTQG nhưng giờ là bàn thắng đầu tiên tại World Cup.

Cột mốc bảy phút sau đó không còn được giữ vững, nhưng sự hấp dẫn còn nguyên. Phút 67, Kubo ôm đầu nuối tiếc với cú sút xa vọt xà. Sau đó, Suzuki liên tục cản phá cú dứt điểm của Gakpo và Van Hecke.

Bước ngoặt đến khi HLV Koeman rút Gravenberch ra để đưa Nathan Ake vào sân, để chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ. Mất một tiền vệ giàu sức chiến đấu khiến Hà Lan mất quyền kiểm soát, bị ép sân nghẹt thở trong những phút cuối và không thể bảo vệ thành quả.

Phút 89, từ quả phạt góc biên phải, Van Dijk chọn sai điểm rơi ở cột gần để Koki Ogawa bật cao đánh đầu. Bóng đập đầu Daichi Kamada đổi hướng khiến Verbruggen chạm được tay vào bóng cũng không ngăn được bàn thua. Ogawa giang hai tay và hét lớn chạy về góc sân ăn mừng. Anh như một thỏi nam châm hút toàn bộ đồng đội ôm chặt lấy nhau.

Nhật Bản một lần nữa gây sốc tại vòng bảng World Cup, sau khi lần lượt hạ Đức và Tây Ban Nha tại Qatar 2022. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp hai đội hòa 2-2, sau trận giao hữu năm 2013. Đội hình khi ấy giờ chỉ còn Yuto Nagatomo và Memphis Depay góp mặt.

Ở lượt trận thứ hai ngày 21/6, Hà Lan sẽ gặp Thụy Điển, còn Nhật Bản đấu Tunisia.

Đội hình xuất phát

Hà Lan: Bart Verbruggen, Van Dijk, Van Hecke, Van De Ven, Denzel Dumfries, Gravenberch, Tijjiani Reijnders, Frenkie De Jong, Cody Gakpo, Donyell Malen, Summerville

Nhật Bản: Zion Suzuki, Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe, Hiroki Ito, Takefusa Kubo, Ritsu Doan, Daichi Maeda, Keito Nakamura, Daichi Kamada, Kaishu Sano, Ayase Ueda.

Tác giả: Hiếu Lương

Nguồn tin: vnexpress.net