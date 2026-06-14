4.000 người dân Nghệ An tạo nên kỷ lục nhân ái mới

Cầu thủ Quế Ngọc Hải cùng các bà con xứ Nghệ thông qua chương trình chung tay ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh MXH

Đây là mức ủng hộ cao nhất từng được ghi nhận trong một buổi ghi hình của chương trình, chưa bao gồm kinh phí từ các nhà tài trợ.



Sáng 14/6, hơn 4.000 người dân đã có mặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An để đồng hành cùng chương trình Mái ấm gia đình Việt, tạo nên bầu không khí sôi động và giàu cảm xúc.



Chương trình có sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương, các đơn vị tài trợ, đội ngũ y, bác sĩ, tình nguyện viên cùng đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh.



Theo ban tổ chức, tổng số tiền quyên góp trực tiếp từ khán giả dành cho 3 gia đình tham gia chương trình đạt gần 600 triệu đồng, tương đương bình quân gần 200 triệu đồng cho mỗi hoàn cảnh.



Đây là mức hỗ trợ cộng đồng cao nhất từng được ghi nhận tại một điểm ghi hình của Mái ấm gia đình Việt kể từ khi chương trình lên sóng.





Em bé ở Nghệ An đem heo đất tiết kiệm của mình lên ủng hộ hoàn cảnh khó khăn. Ảnh chụp màn hình

Nếu so với mức hỗ trợ thường thấy tại các số phát sóng trước, số tiền quyên góp tại Nghệ An cao hơn đáng kể, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình cũng như tinh thần tương thân tương ái của người dân xứ Nghệ.



Không chỉ đóng góp về vật chất, nhiều người dân còn dành thời gian đến cổ vũ, động viên các gia đình vượt qua nghịch cảnh. Hàng nghìn khán giả đã ở lại xuyên suốt chương trình để theo dõi và sẻ chia cùng các nhân vật.





Các khách mời và bà con tham gia chương trình Mái ấm gia đình Việt chụp ảnh lưu niệm. Ảnh Tôn Hoa Sen

Đặc biệt, đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An cũng tham gia hoạt động thiện nguyện, trao tặng hàng nghìn chiếc quạt cho người dân trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài. Hoạt động thiết thực này góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.



Mái ấm gia đình Việt là chương trình truyền hình thực tế mang ý nghĩa nhân văn, hỗ trợ trẻ em mồ côi và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước. Sau nhiều năm triển khai, chương trình đã kết nối hàng trăm doanh nghiệp, mạnh thường quân và hàng chục nghìn người dân cùng chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh kém may mắn.



Kỷ lục được thiết lập tại Nghệ An không chỉ thể hiện sức hút của chương trình mà còn cho thấy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình của người dân địa phương, góp phần mang đến nguồn động viên lớn cho các gia đình khó khăn trên hành trình vươn lên trong cuộc sống.

Tác giả: Đào Xuân

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn