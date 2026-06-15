Nữ doanh nhân lái xe tông chết kẻ trộm, lấy lại túi xách

Trong phiên tòa vào ngày 11/6, Cinzia Dal Pino, nữ doanh nhân 67 tuổi điều hành khu nghỉ dưỡng ven biển, bị kết án về tội ngộ sát có chủ ý (cố ý giết người nhưng trong trạng thái bị kích động mạnh).



Theo hồ sơ, ngày 8/9/2024, bà Dal Pino bị camera giám sát ghi lại cảnh lái ôtô đuổi theo Noureddine Mezgui, một người vô gia cư quốc tịch Morocco, tại thị trấn Viareggio.



Dal Pino bị cáo buộc lao xe vào Mezgui đang đi bộ trên vỉa hè, sau đó nhiều lần lùi lại tông tiếp cho đến khi anh ta gục xuống. Nữ doanh nhân tiến đến chỗ Mezgui đang nằm bất động để lấy lại chiếc túi mà anh ta đã đánh cắp rồi lái xe bỏ đi. Dal Pino bị bắt tại một nhà thờ gần đó vào hôm sau.



Theo điều tra viên, Mezgui tử vong do vết rách nghiêm trọng ở động mạch chủ bụng và xuất huyết nội tạng.

Cinzia Dal Pino lấy lại túi xách rồi lên xe bỏ đi sau khi tông chết Noureddine Mezgui. Ảnh: Newsflash

Trong phiên tòa trước đó vào tháng 12/2025, Dal Pino cáo buộc Mezgui đã "chạy" về phía bà sau khi bà đặt túi xách lên ghế phụ trong xe, khiến bà nghĩ "anh ta sẽ làm hại tôi".



Dal Pino giải thích quyết định đuổi theo Mezgui vì "để mọi thứ trong túi", bao gồm giấy tờ tùy thân, đồng hồ và một cuốn sổ ghi tất cả mật khẩu tài khoản ngân hàng và các thông tin đăng nhập quan trọng khác. "Tôi không muốn người đàn ông đó có thể lần ra chúng", Dal Pino nói.



Bà khai trước tòa rằng "không muốn giết anh ta, chỉ muốn tông ngã để có thể chặn anh ta lại".



Phía Dal Pino cũng cáo buộc rằng bị Mezgui đe dọa bằng dao, nhưng cảnh sát không tìm thấy con dao nào tại hiện trường.



Các công tố viên đề nghị mức án tù chung thân, lập luận rằng Dal Pino đã cố tình lái xe tông Mezgui để trả thù một cách quá mức. Trong khi đó, luật sư bào chữa của nữ doanh nhân này yêu cầu chuyển tội danh thành "vô ý vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng".

Doanh nhân Cinzia Dal Pino thuộc giới thượng lưu ở Italy. Ảnh: Facebook

Tòa án tuyên phạt Dal Pino 18 năm tù nhưng cho phép tạm thời thi hành án tại nhà dưới hình thức quản thúc tại gia. Nếu bản án kết tội được giữ nguyên sau phiên xét xử cuối cùng, bà có thể phải vào tù để chấp hành phần thời gian còn lại.



Luật sư của Dal Pino tuyên bố sẽ kháng cáo, trong khi luật sư của gia đình Mezgui cho biết phán quyết này là "quyết định mà chúng tôi đã chờ đợi".



Theo truyền thông địa phương, quá trình tư pháp phục hồi đã được triển khai và nếu hai bên đạt được thỏa thuận, Dal Pino có thể được giảm án.





Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net