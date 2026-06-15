Từ 1/7, dự kiến bỏ phần thi này trong sát hạch giấy phép lái xe, người dân cần biết

Ngày 14/6, trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an vừa cho biết phần thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe dự kiến bỏ từ ngày 1/7 tới đây. Như vậy, thí sinh tham gia kỳ thi sát hạch giấy phép điều khiển ôtô các hạng bằng từ B đến DE sẽ chỉ còn tham gia các phần thi lý thuyết, sa hình và đường trường.

Cục CSGT dẫn nội dung Nghị định 94/2026 quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe do Chính phủ ban hành ngày 31/3/2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Trong đó, Điều 24 về điều kiện cơ sở vật chất của trung tâm sát hạch lái xe đã bỏ quy định trang bị thiết bị sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, bỏ quy định trang bị phòng sát hạch mô phỏng.

Cục CSGT - Bộ Công an vừa cho biết phần thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe dự kiến bỏ từ ngày 1/7 tới đây (Ảnh: Chụp màn hình)

Ngoài ra, dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Công an quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế - sẽ thay thế Thông tư số 12/2025 của Bộ Công an - cũng quy định bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính, thực hiện từ ngày 1/7/2026.

Cục CSGT cho biết Thông tư này đang thực hiện theo thủ tục rút gọn trình Bộ trưởng Công an ký ban hành.

Cho đến trước ngày 1/7, quy trình thi sát hạch giấy phép lái xe vẫn bao gồm phần bài thi sát hạch bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông. Phần thi này chỉ áp dụng đối với các hạng bằng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE.

Đây là nội dung hiện hành tại Thông tư 12/2025 của Bộ Công an. Theo quy định tại Điều 4, các phần thi sát hạch lái xe bao gồm sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình, sát hạch thực hành lái xe trên đường và sát hạch lái ôtô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông.

Tác giả: Ngọc Khánh