Cảnh sát dùng flycam theo dõi, tạm giữ 31 người tại trường gà ở Tây Nguyên

Ngày 14/6, Nguyễn Văn Sanh (49 tuổi) và Nguyễn Hoài Vũ (46 tuổi) cùng 29 người bị Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ về hành vi Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc.

31 người bị cảnh sát tạm giữ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ảnh: Đức Huy

Phát hiện căn nhà nằm giữa khu rẫy vắng thu hút nhiều "con bạc" tham gia, cảnh sát sử dụng flycam để nắm bắt chi tiết thực địa tại hiện trường giúp quá trình mật phục, vây bắt.



Trưa hôm qua, lực lượng chức năng bất ngờ đột kích vào địa điểm trên và bắt quả tang 31 người nam, nữ (19-69 tuổi) đang tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.



Tại hiện trường, công an thu 58 triệu đồng tiền mặt; 12 con gà chọi, 12 lồng úp gà, 8 tờ phơi cá độ thể hiện số tiền giao dịch 149 triệu đồng...

Cảnh sát dùng flycam theo dõi, đột kích trường gà. Ảnh: Đức Huy

Theo điều tra, Sanh đứng ra chuẩn bị địa điểm, đồ ăn, nước uống phục vụ các con bạc; Vũ có nhiệm vụ tìm kiếm, lôi kéo người tham gia. Mỗi người đến sới phải đóng 150.000 đồng.



Trong mỗi ván cược, Sanh và Vũ thu của gà thắng, thua 300.000 đồng và 200.000 đồng rồi chia nhau số tiền thu lợi bất chính.





Tác giả: Trần Hóa

Nguồn tin: vnexpress.net