Thu hồi đất 106 hộ dân tại một thôn để làm siêu dự án lớn nhất lịch sử 34 tỷ USD

Trong đợt chi trả lần thứ 15, xã Thường Tín đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho 106 hộ dân thôn Nhuệ Giang thuộc dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, với tổng kinh phí 157 tỷ đồng.

Buổi chi trả được tổ chức công khai, minh bạch, bảo đảm đúng quy định, có sự tham gia giám sát của các cơ quan chức năng và đông đảo người dân. Công tác hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ, xác nhận thông tin và thực hiện được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhận tiền.

Công tác bồi thường, hỗ trợ được thực hiện trên cơ sở phương án đã được UBND xã Thường Tín phê duyệt theo quy định trước đó, bảo đảm đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho các hộ dân có đất thu hồi. Các thông tin liên quan đã được chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến rõ ràng từ trước, góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Trong quá trình triển khai, UBND xã Thường Tín đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để bố trí lực lượng hướng dẫn, giải đáp kịp thời các ý kiến thắc mắc của người dân địa phương. Nhờ đó, buổi chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng kế hoạch đề ra.

Dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội là dự án trọng điểm trên địa bàn được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc chi trả bồi thường, hỗ trợ đúng tiến độ không chỉ bảo đảm quyền lợi của người dân mà còn tạo điều kiện quan trọng để đẩy nhanh công tác GPMB, phục vụ triển khai dự án trong thời gian tới.

Sự đồng thuận của người dân thôn Nhuệ Giang là yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm tiến độ GPMB dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội trên địa bàn xã Thường Tín được thực hiện bảo đảm theo đúng kế hoạch đề ra.

Theo kế hoạch, trong 3 ngày (từ 11 đến 13/6), UBND xã Thường Tín cùng các đơn vị sẽ tiếp tục chi trả tiền liên quan đến công tác GPMB dự án cho hàng trăm hộ gia đình, cá nhân ở thôn Dưỡng Hiền và Cụm 6, Cụm 7 (xã Tiền Phong cũ)…

Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội đã được khởi công từ tháng 12/2025. Đây là một trong những dự án đô thị có quy mô lớn nhất đang được triển khai tại Hà Nội với tổng diện tích hơn 9.171 ha và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 925.000 tỷ đồng.

Thông tin liên quan đến cơ cấu đầu tư dự án cũng đã được công bố trước đó tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Vinhomes. Theo ông Phạm Anh Khôi, Giám đốc đầu tư Vinhomes, doanh nghiệp này hiện nắm khoảng 30% tỷ lệ tham gia trong liên danh đầu tư Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Phần còn lại thuộc về các đối tác đã có kinh nghiệm hợp tác cùng Vinhomes trong nhiều dự án trước đây.

Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội được định hướng phát triển theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng), tận dụng lợi thế từ hệ thống hạ tầng giao thông quy mô lớn đang được đầu tư tại khu vực phía Nam Hà Nội. Quy hoạch dự án được xây dựng trên cơ sở kết nối với Quốc lộ 1A mở rộng, tuyến metro tương lai và mạng lưới giao thông liên vùng. Mới đây, dự án đã được đổi tên thành Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội.

Tác giả: Tâm Nguyên

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường