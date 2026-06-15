Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10

Theo đó, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương rà soát, cập nhật đầy đủ danh sách các tổ chức, cá nhân tham gia chuỗi cung ứng xăng dầu trên địa bàn có hoạt động liên quan đến xăng sinh học E10. Danh mục này bao gồm các cơ sở sản xuất, pha chế; kho, tổng kho, kho trung chuyển; thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ và hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu có kinh doanh E10.



Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Công Thương cùng các đơn vị liên quan xây dựng phương án triển khai kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao. Quá trình thực hiện sẽ gắn với theo dõi, tổng hợp thông tin, kịp thời cung cấp dữ liệu và phối hợp với Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia cũng như các đoàn kiểm tra của Bộ Khoa học và Công nghệ.



Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với xăng sinh học E10; nguồn gốc hàng hóa; điều kiện bảo đảm chất lượng trong sản xuất, pha chế, bảo quản, phân phối và lưu thông. Lực lượng chức năng cũng kiểm soát việc lấy mẫu, thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp của xăng E10.



Việc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo, trùng lặp với các hoạt động thanh tra, kiểm tra khác; không gây cản trở hay ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của doanh nghiệp. Đặc biệt, khâu giám sát sẽ tập trung các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cao về chất lượng, đo lường hoặc có phản ánh, khiếu nại từ người tiêu dùng.



Đối với trường hợp phát hiện vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng xăng sinh học E10, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm hoặc kiến nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cùng đó là theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả cũng như kiến nghị sau kiểm tra.



Song song với hoạt động kiểm tra, Nghệ An đẩy mạnh tuyên truyền nhằm giúp doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng hiểu đúng mục đích, yêu cầu của việc giám sát chất lượng xăng sinh học E10. Qua đó, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần ổn định thị trường xăng dầu.



Tỉnh Nghệ An hiện có hơn 600 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Các đơn vị cung ứng xăng dầu trên địa bàn đã hoàn tất các điều kiện để triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 từ ngày 1/6 theo lộ trình, trong đó Petrolimex Nghệ An đang quản lý và vận hành 86 cửa hàng bán lẻ trực thuộc, đồng thời cung cấp nguồn hàng cho hơn 100 cửa hàng nhượng quyền trên địa bàn và khu vực lân cận; Công ty CP Phúc Lộc Ninh đang quản lý hệ thống 60 cửa hàng xăng dầu và đại lý tại Nghệ An, 32 cửa hàng tại Hà Tĩnh...

Tác giả: Trịnh Duy Hưng

Nguồn tin: baotintuc.vn