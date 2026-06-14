Diễn biến mới vụ cháu bé xuất hiện nhiều vết bầm tím trên cơ thể

Ngày 13/6, lãnh đạo xã Quỳnh Anh cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến cháu N.T.U. Theo đó, cơ quan Công an sẽ tiến hành giám định thương tích đối với cháu bé để làm căn cứ xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Những hình ảnh về các vết bầm tím trên cơ thể cháu bé từng gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Trước đó, nhiều hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một bé trai có nhiều vết bầm tím, trầy xước ở tay, chân và nhiều vị trí khác trên cơ thể. Thông tin được chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.



Theo người mẹ của cháu bé, sau khi ly hôn, con trai ban đầu sống cùng mẹ. Đến năm 2025, người cha là anh N.B.Đ. (SN 1991) được tòa án chấp thuận yêu cầu thay đổi quyền nuôi con, từ đó cháu U. chuyển sang sinh sống với bố.



Trong lần liên lạc gần đây với con qua mạng xã hội, người mẹ phát hiện trên cơ thể cháu xuất hiện nhiều dấu vết bất thường. Nghi ngờ con bị đánh đập trong thời gian ở cùng bố, chị đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội. Sau đó, người thân của cháu bé cũng gửi đơn trình báo đến Công an xã Quỳnh Anh đề nghị xác minh sự việc.



Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, lực lượng Công an địa phương đã khẩn trương vào cuộc, tiến hành xác minh tại nơi xảy ra vụ việc và mời anh N.B.Đ. lên làm việc.

Công an xã Quỳnh Anh mời anh N.B.Đ. lên làm việc để xác minh các nội dung liên quan đến vụ việc.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh Đ. được cho là đã thừa nhận hành vi dùng roi tre đánh con. Người này khai nguyên nhân xuất phát từ việc bức xúc vì cho rằng cháu bé nghịch ngợm, khó bảo nên đã sử dụng hình thức dạy dỗ không phù hợp.



Hiện Công an xã Quỳnh Anh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chờ kết quả giám định thương tích để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn