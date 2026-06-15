Giữ lại ánh sáng giúp chị em sinh đôi mắc bệnh hiếm

Năm 2017, Cẩm Vy mất hoàn toàn thị lực mắt trái. Một năm sau, Cẩm Tú rơi vào hoàn cảnh tương tự. Sau nhiều năm sống với một bên mắt, bệnh tiếp tục diễn tiến, đe dọa nguồn ánh sáng còn lại của hai chị em. Cẩm Vy buộc phải nghỉ học từ lớp 11 vì sức khỏe suy giảm. Cẩm Tú từng thi đậu một trường đại học tại TPHCM nhưng cũng phải gác lại giấc mơ khi bệnh trở nặng.

Hiện hai chị em đang điều trị tại Khoa Thần kinh (phòng 6A, lầu 14), Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (ảnh). Cả hai được chỉ định thay huyết tương để điều trị tổn thương thần kinh thị giác mắt phải và tủy sống trong giai đoạn cấp. Chi phí điều trị lên đến 150 triệu đồng/người và không nằm trong phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế. Sau giai đoạn cấp cứu, hai chị em còn phải điều trị dự phòng tái phát với chi phí khoảng 45 triệu đồng mỗi đợt, từ 3-4 đợt mỗi năm.

Khoản tiền điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng là gánh nặng quá lớn đối với gia đình. Cha của Cẩm Tú và Cẩm Vy chạy xe ba gác thuê, mẹ bán quán nước nhỏ trước nhà. Nguồn thu nhập ít ỏi của cả gia đình cũng đã cạn kiệt sau thời gian dài chữa bệnh cho hai chị em. Mỗi ngày trôi qua, cơ hội giữ lại thị lực cho Tú và Vy lại ít đi.

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Tác giả: Khả Hân

Nguồn tin: sggp.org.vn