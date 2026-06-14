Khởi tố Phó Chủ tịch xã ở Nghệ An để điều tra hành vi nhận hối lộ

Theo lãnh đạo xã Sơn Lâm, UBND xã đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An về việc ông Lữ Văn Đương đầu thú liên quan đến hành vi nhận hối lộ.

Ông Lữ Văn Đương, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lâm.

Sau khi nhận được thông báo, UBND xã Sơn Lâm đã thực hiện các thủ tục theo quy định, đình chỉ công tác và chức vụ đối với ông Lữ Văn Đương.



Lãnh đạo xã Sơn Lâm cũng cho biết, địa phương đã nhận được thông báo về quyết định khởi tố bị can đối với ông Lữ Văn Đương của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi nhận hối lộ.



Sau khi có quyết định của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc đình chỉ sinh hoạt cấp ủy viên đối với ông Lữ Văn Đương, gồm chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sơn Lâm và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND xã Sơn Lâm, Đảng ủy xã Sơn Lâm đã thông báo đến các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.



Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, ông Lữ Văn Đương đã đầu thú về hành vi "Nhận hối lộ" quy định tại khoản 1, Điều 354 Bộ luật Hình sự.



Ông Lữ Văn Đương sinh năm 1974, trú tại bản Chà Coong, xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An. Trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lâm, ông Dương từng giữ chức Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương (cũ).



Cũng tại huyện Thanh Chương cũ, ông Nguyễn Khánh Thành, nguyên Chủ tịch UBND xã Bích Hào bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV