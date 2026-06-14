Dự kiến xây dựng cầu Bến Thủy 3 nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Theo dự kiến, điểm đầu tuyến kết nối với đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài thuộc phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An); điểm cuối giao với đường ven biển thuộc xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh).



Trong đó, cầu chính vượt sông Lam dài khoảng 1,3 km, rộng 23,5 m, được thiết kế bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, nhịp chính dự kiến sử dụng phương án cầu vòm thép.



Hai tuyến đường dẫn có tổng chiều dài khoảng 2,2 km, gồm 0,6 km phía Nghệ An và 1,6 km phía Hà Tĩnh, được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng với nền đường rộng 22,5 m.

Hai cây cầu bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh - Ảnh Sách Nguyễn.

Công trình dự kiến sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương dành cho các dự án trọng điểm, liên vùng và được triển khai trong giai đoạn 2026-2030.



Không chỉ mang ý nghĩa giao thông, cầu Bến Thủy 3 còn được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy thu hút đầu tư vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp và bất động sản, góp phần tăng cường liên kết phát triển giữa hai địa phương.



Theo tính toán sơ bộ, trong tổng chiều dài 3,5km bao gồm cầu và đường dẫn, phần công trình nằm trên địa bàn Nghệ An dài khoảng 1,25 km, chiếm 36% tổng chiều dài tuyến; phần thuộc địa bàn Hà Tĩnh dài khoảng 2,25 km, chiếm 64%.



Đây là một trong những cơ sở để hai địa phương thống nhất UBND tỉnh Hà Tĩnh làm cơ quan chủ quản nhằm thuận lợi trong điều phối, huy động nguồn lực, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư và nâng cao hiệu quả quản lý dự án.



Mới đây, HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương để UBND tỉnh Hà Tĩnh làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3.



Cùng đó, HĐND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã thông qua nghị quyết về chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện dự án. UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng thời đã có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị cập nhật cầu Bến Thủy 3 vào danh mục các dự án trọng điểm, liên vùng để xem xét bố trí nguồn vốn triển khai trong thời gian tới.



Trước đó, tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Thủy 3 được thực hiện tại xã Hưng Hòa, TP. Vinh (nay là phường Trường Vinh) nối với huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh (nay là xã Đan Hải) qua sông Lam.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn