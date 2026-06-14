Ngày này năm xưa: Bác Hồ lần đầu về thăm quê hương Nghệ An

Bác Hồ lần đầu về thăm quê hương Nghệ An

Bà con nhân dân xã Kim Liên đón Bác về thăm năm 1957. Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh

Ngày 14.6.1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên trở về thăm quê hương Nghệ An sau 46 năm kể từ ngày ra đi tìm đường cứu nước năm 1911.



Tại quê nhà, Người gặp gỡ cán bộ, đảng viên và hơn 3.000 đại biểu nhân dân trong tỉnh. Bác căn dặn Đảng bộ và nhân dân Nghệ An phải đoàn kết, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, đẩy mạnh tăng gia sản xuất và tiết kiệm, quyết tâm xây dựng quê hương trở thành “một tỉnh gương mẫu”.



Chuyến thăm để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân xứ Nghệ, trở thành nguồn động viên lớn lao cho công cuộc xây dựng quê hương sau hòa bình. Những lời dạy của Bác tiếp tục là động lực để Nghệ An phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và xây dựng nông thôn mới.

Thành lập Bộ Xây dựng



Ngày 14.6.1973, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc thành lập Bộ Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Bộ Kiến trúc và Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình kiện toàn bộ máy quản lí nhà nước về xây dựng ở miền Bắc trong thời kì khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh.



Việc hợp nhất nhằm thống nhất đầu mối quản lí các hoạt động quy hoạch, kiến trúc, xây dựng cơ bản và phát triển hạ tầng, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công cuộc kiến thiết đất nước. Từ nền tảng đó, ngành Xây dựng từng bước tham gia xây dựng nhiều công trình kinh tế, công nghiệp, dân sinh trọng điểm, góp phần phục vụ sự nghiệp thống nhất và phát triển đất nước.



Trải qua hơn nửa thế kỉ, Bộ Xây dựng tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong quản lí phát triển đô thị, hạ tầng kĩ thuật và không gian kiến trúc quốc gia.

Ngày sinh Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân



Ngày 14.6.1906, Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân sinh ra tại Hưng Yên.



Ông là một trong những học giả, nhà giáo dục và nhà biên soạn từ điển nổi tiếng của Việt Nam thế kỷ XX. Trong nhiều thập niên, các công trình nghiên cứu và sách giáo khoa của ông có ảnh hưởng sâu rộng tới nền giáo dục nước nhà, đặc biệt là bộ “Ngữ pháp Việt Nam” từng được sử dụng phổ biến trong trường học.



Nguyễn Lân cũng là người có đóng góp quan trọng cho sự hình thành và phát triển khoa học giáo dục Việt Nam với nhiều công trình như Giáo trình giáo dục học, Lịch sử giáo dục học thế giới, Giảng dạy trên lớp... Những đóng góp của ông tiếp tục được ghi nhận như một di sản quý báu đối với ngành giáo dục và ngôn ngữ học Việt Nam.

Thông tấn xã Việt Nam được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới



Ngày 14.6.2001, Chủ tịch nước kí Quyết định số 456/2001/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kì đổi mới cho Thông tấn xã Việt Nam vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong giai đoạn 1989-1999, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, TTXVN luôn đồng hành cùng những sự kiện trọng đại của đất nước, giữ vai trò cơ quan thông tấn quốc gia và là một trong các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của Việt Nam.



Đây là một trong ba lần TTXVN được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng, bên cạnh danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân các năm 2005 và 2020, ghi nhận những đóng góp quan trọng của cơ quan đối với sự nghiệp cách mạng và báo chí nước nhà.

Ngày Thế giới Người hiến máu



Ngày 14.6 hằng năm được chọn là Ngày Thế giới Người hiến máu nhằm tôn vinh những người tự nguyện hiến máu cứu người và nâng cao nhận thức về nhu cầu máu an toàn trên toàn cầu.



Ngày này được Tổ chức Y tế Thế giới khởi xướng từ năm 2004 và được cộng đồng quốc tế hưởng ứng rộng rãi. Thời điểm 14.6 cũng là ngày sinh của nhà khoa học người Áo Karl Landsteiner, người phát hiện hệ nhóm máu ABO và đoạt Giải Nobel Y học.



Tại Việt Nam, phong trào hiến máu tình nguyện phát triển mạnh với hàng triệu đơn vị máu được tiếp nhận mỗi năm, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân. Đây không chỉ là hoạt động nhân đạo mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.

Liên Hợp Quốc quyết định thành lập Ngày Quốc tế các nước nhiệt đới



Ngày 14.6.2016, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết lấy ngày 29.6 hằng năm làm Ngày Quốc tế các nước nhiệt đới.



Nghị quyết ghi nhận vai trò đặc biệt của các quốc gia nhiệt đới đối với đa dạng sinh học, văn hóa và phát triển bền vững. Khu vực nhiệt đới hiện chiếm khoảng 40% diện tích bề mặt Trái Đất, là nơi sinh sống của phần lớn các hệ sinh thái giàu tài nguyên và đa dạng sinh học nhất thế giới.



Việc thiết lập ngày quốc tế nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về những cơ hội cũng như thách thức mà các nước nhiệt đới đang đối mặt, từ biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên đến giảm nghèo và phát triển bền vững.

Tưởng nhớ nhạc trưởng Carlo Maria Giulini



Ngày 14.6.2005, nhạc trưởng nổi tiếng người Italy Carlo Maria Giulini qua đời, hưởng thọ 91 tuổi.



Ông được xem là một trong những nhạc trưởng xuất sắc nhất thế kỉ XX, nổi tiếng với phong cách chỉ huy sâu lắng, giàu cảm xúc và luôn đề cao giá trị nhân văn trong âm nhạc. Trong sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỉ, Giulini từng cộng tác với nhiều dàn nhạc hàng đầu thế giới như Berlin Philharmonic, Vienna Philharmonic và Chicago Symphony Orchestra.



Những bản thu âm các tác phẩm của Mozart, Beethoven, Brahms hay Verdi dưới sự chỉ huy của ông đến nay vẫn được giới chuyên môn đánh giá là chuẩn mực nghệ thuật, góp phần khẳng định vị trí đặc biệt của Giulini trong lịch sử âm nhạc cổ điển thế giới.

Tác giả: Tuấn Đông

Nguồn tin: baovanhoa.vn