Người chồng gắng gượng nói lời tạm biệt với vợ con trước khi qua đời

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc người bố tạm biệt vợ con trước khi ra đi gây xúc động Trên giường bệnh, người bố hỏi con "Yêu bố không?" rồi gửi lời dặn dò cuối cùng trước khi qua đời sau đó.





Đoạn video ghi lại những giây phút cuối đời của một người cha mới đây đã khiến nhiều người lặng đi khi xem. Trên giường bệnh, người đàn ông với thân hình gầy gò vì bạo bệnh vẫn cố gắng để lại lời dặn dò, yêu thương cho các con và người thân.



Giữa những hơi thở khó khăn, anh hỏi các con một câu ngắn ngủi: "Yêu bố không?". Đó có lẽ không chỉ là một câu hỏi, mà còn là lời nhắn gửi cuối cùng của một người cha luôn đau đáu về những đứa con còn quá nhỏ.



Trong đoạn video, anh nhẹ nhàng dặn dò: "Bố vắng nhà phải ngoan nhớ chưa, tạm biệt nhé". Sau lời nói ấy, vợ và các con lần lượt đến bên, hôn lên má, lên trán người thân yêu của mình. Những cái ôm, những giọt nước mắt và những lời tạm biệt được trao đi trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy yêu thương.



Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Trần H. (Ninh Bình) cho biết người đàn ông trong đoạn video là chồng chị. Anh đã qua đời hơn một năm sau thời gian chống chọi với bệnh thận.



Theo chị H., căn bệnh được phát hiện khoảng hai năm trước khi anh mất. Dù biết hành trình điều trị nhiều gian nan, anh vẫn luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan và dành sự quan tâm cho gia đình.



"Anh mạnh mẽ lắm, chiến đấu đến cùng. Dù đau ốm nhưng lúc nào cũng nghĩ cho vợ con trước", chị nghẹn ngào kể.



Đoạn video được gia đình lưu lại trong những ngày cuối cùng anh còn ở bên người thân. Chỉ khoảng 10 ngày sau đó, anh ra đi.



"Anh mất từ tháng 6/2025. Đến giờ tôi vẫn giữ lại những hình ảnh, những đoạn video ấy như một phần ký ức về anh. Mỗi lần xem lại, tim tôi vẫn đau nhói", chị nói.

Khoảnh khắc hạnh phúc trước khi chồng chị Hiền đi xa.

Trên trang cá nhân, người phụ nữ vẫn thường chia sẻ những bức ảnh gia đình được chụp khi chồng còn khỏe mạnh. Trong những khung hình ấy, anh luôn xuất hiện với nụ cười hiền lành bên vợ và các con.



Theo lời chị H., trước khi ngã bệnh, chồng chị là người sống tình cảm, hết lòng vì gia đình. Ngay cả trong những ngày sức khỏe suy kiệt, điều khiến anh trăn trở nhất vẫn là tương lai của các con.



Hơn một năm kể từ ngày chồng qua đời, nỗi nhớ trong chị vẫn chưa vơi. Ban ngày, chị cố gắng làm việc và chăm sóc các con. Đêm xuống, khoảng trống người ở lại phải đối diện lại hiện hữu rõ ràng hơn.



"Cuộc sống của 5 mẹ con giờ cũng dần ổn định hơn, nhưng tôi vẫn nhớ anh, vẫn đau lắm. Nhiều đêm tôi vẫn khóc", chị tâm sự.



Các con còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của sự mất mát. Mỗi khi nhớ bố, các em chỉ biết ôm lấy mẹ và khóc. Chính các con cũng là động lực để chị tiếp tục bước về phía trước, thay chồng chăm lo cho gia đình.



"Tôi luôn nhớ lời anh dặn. Vì anh và vì các con, tôi sẽ cố gắng sống thật tốt, nuôi dạy các con trưởng thành như điều anh hằng mong muốn", người phụ nữ chia sẻ.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn