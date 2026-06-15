Đức thắng hủy diệt tân binh World Cup

Trong vòng 17 phút, có lẽ 158.000 cư dân của hòn đảo nhỏ bé từng là thuộc địa của Hà Lan trên vùng biển Caribbean - nơi các thủy thủ lâm bệnh từng tìm đến để chữa trị và cũng là nguồn gốc của cái tên Curacao - đã mơ về điều kỳ diệu. Đó là phút 21 khi Livano Comenencia sút tung lưới thủ thành gạo cội Manuel Neuer để gỡ hòa 1-1.

Đó là thời khắc lịch sử của đội tuyển có diện tích lãnh thổ ít hơn 787 lần so với Đức, và lần đầu tham dự World Cup. Nhưng kể từ phút 38 trở đi, không có kỳ tích nào được viết nên. Thay vào đó là màn vùi dập với 6 bàn thắng được ghi thêm của đội tuyển đã 4 lần vô địch World Cup.

Livano Comenencia ăn mừng bàn gỡ 1-1 trong trận Đức – Curacao ở vòng bảng World Cup 2026 tại sân NRG, Houston, Mỹ ngày 14/6/2026. Ảnh: AP

Tại sân NRG, Houston - thành phố của những ô bàn cờ được quy hoạch cho xe hơi với sự xuất hiện dày đặc của những chiếc Cadillac và bán tải, HLV Dick Advocaat đã rươm rướm nước mắt trước giờ bóng lăn. Bằng kỳ tích chèo lái Curacao đến World Cup, nhà cầm quân người Hà Lan đi vào lịch sử với tư cách HLV lớn tuổi nhất các vòng chung kết, ở tuổi 78 và 260 ngày.

Nhưng trước ông là một tuyển Đức đang khát khao tìm kiếm chiến thắng thứ ba tại các VCK World Cup kể từ sau đêm đăng quang trên đất Brazil 2014. Từ sau cột mốc đó, họ thi đấu bết bát khi chỉ thắng thêm hai trận, tại Nga 2018 rồi Qatar 2022, những giải đấu mà Đức thậm chí không qua nổi vòng bảng.

Sự chênh lệch vị trí giữa Đức (10) và Curacao (82) trên bảng xếp hạng FIFA đủ nói lên tất cả. Riêng trong hiệp một, so với 4 lần của đối phương, dàn cầu thủ dưới trướng HLV Julian Nagelsmann dứt điểm tới 16 cú. Đây là thống kê nhiều nhất một đội từng tạo ra trong 45 phút đầu một trận World Cup từ sau cuộc đấu giữa Bờ Biển Ngà và Serbia năm 2006.

Felix Nmecha ghi bàn mở tỷ số trong trận Đức – Curacao ở vòng bảng World Cup 2026 tại sân NRG, Houston, Mỹ ngày 14/6/2026. Ảnh: Reuters

Với cấu trúc 3-1-5-1 hoặc 3-1-6 giãn biên tối thiểu khi có bóng tấn công, Đức phô diễn những gì tinh túy nhất của thứ bóng đá mà Nagelsmann - HLV trẻ nhất World Cup 2026 - hằng ấp ủ. Hậu vệ phải Joshua Kimmich bó vào chơi cạnh hai trung vệ Jonathan Tah và Nico Schlotterbeck, trên họ là mỏ neo Pavlovic. Trừ Leroy Sane thường bám biên phải, 5 cầu thủ còn lại luôn có xu hướng chơi gần bóng, tập trung đánh thẳng vào trung lộ để phát huy tối đa tài nghệ của hai nhạc trưởng Florian Wirtz và Jamal Musiala.

Bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 6 của Đức khắc họa trọn vẹn định hướng lối chơi thời Nagelsmann. Các đường chuyền chéo từ biên vào trung lộ và ban bật cự ly ngắn với tốc độ cao trở thành kim chỉ nam. Wirtz tái hiện đường kiến tạo tinh tế mà Sergio Busquets từng mang đến cho Lionel Messi ở El Clasico 2011, với pha nhận bóng ngay rìa vùng cấm, xoay trụ tại chỗ rồi nhả bóng vừa vặn để Felix Nmecha lao vào sút tung lưới đối phương.

Suốt 19 phút đầu, Curacao lép vế hoàn toàn và gần như không thể đưa bóng qua nửa sân, cho đến khi có được cú dứt điểm đầu tiên. Cú đá vọt xà ấy của Leandro Bacuna như kích hoạt sự tự tin cho đại diện CONCACAF.

Đúng hai phút sau, Curacao khoét sâu vào nách phải Đức. Cú sút đầu tiên của Jurgen Locadia bị chặn lại, nhưng pha can thiệp của hàng thủ Đức lại không dứt khoát. Bóng bật ra khoảng trống giữa hai tuyến tiền vệ và hậu vệ, tạo điều kiện cho Comenencia sút mạnh ở tầm thấp, khẽ chạm người Kimmich đổi hướng khiến Neuer hoàn toàn bất lực. Curacao gỡ hòa 1-1 và 7.000 CĐV quốc đảo này vỡ òa sung sướng trên các khán đài.

Bàn gỡ như liều doping tinh thần giúp Curacao chơi sòng phẳng. Đức thì thực sự lúng túng, phơi bày điểm yếu cốt lõi của cấu trúc 3-1-6 trong các pha chống chuyển đổi trạng thái của đối thủ.

Nico Schlotterbeck đánh đầu ghi bàn từ phạt góc trong trận Đức – Curacao ở vòng bảng World Cup 2026 tại sân NRG, Houston, Mỹ ngày 14/6/2026. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, sau quãng nghỉ tiếp nước giữa hiệp một, đà hưng phấn của Curacao bị chặn đứng. Với chiều cao 1,91 mét ăn đứt toàn bộ hàng thủ đối phương và luôn rình rập trong nhiều quả phạt góc trước đó, trung vệ Schlotterbeck cụ thể hóa ưu thế thể hình để nâng tỷ số lên 2-1 cho Đức bằng cú đánh đầu dũng mãnh ở phút 38.

Kể từ đó, Curacao vỡ trận và không còn cơ hội phản kháng. Tái hiện pha di chuyển xâm nhập tấn công vùng cấm, Nmecha kiếm về quả phạt đền ở phút bù giờ thứ ba của hiệp một. Và Kai Havertz từ tốn đánh lừa thủ thành Eloy Room, giúp Đức khép lại hiệp một với cách biệt hai bàn.

Chỉ hai phút sau khi vào hiệp hai, đón đường chọc khe của Kimmich, Musiala nâng tỷ số lên 4-1, và sau đó, Đức chơi có phần nhàn nhã trong thế trận một chiều.

Ngoại trừ cú đánh đầu vọt xà ngang của Bacuna từ pha dàn xếp đá phạt ở phút 62, khung thành của Neuer không phải đối mặt thêm bất kỳ hiểm họa nào. Thủ môn 40 tuổi thảnh thơi đứng nhìn các đồng đội trình diễn thế trận một chiều từ xa, thậm chí có khoảnh khắc dâng cao tận vạch giữa sân giải vây theo thói quen.

Kai Havertz hoàn tất cú đúp trong trận Đức – Curacao ở vòng bảng World Cup 2026 tại sân NRG, Houston, Mỹ ngày 14/6/2026. Ảnh: Reuters

Nathaniel Brown - hậu vệ trái chiếm suất đá chính của David Raum nhờ xu hướng chơi bó vào nách trung lộ biến hóa - tự ghi tên lên bảng tỷ số ở phút 68 bằng cú vô-lê đẹp mắt cũng sau miếng đánh chuyền chéo. Lợi thế về tỷ số và thế trận là cơ sở để Nagelsmann dùng tới 4 quyền thay người khi vừa qua quãng nghỉ tiếp nước thứ hai, và Deniz Undav, một trong những cầu thủ mới vào sân, kịp để lại dấu ấn với bàn nâng tỷ số lên 6-1 ở phút 78.

Havertz hoàn tất cú đúp bằng một bàn thắng từ pha bóng sống ở phút 88, ấn định chiến thắng đậm đà 7-1 cho Đức. Đây là kết quả cách biệt lớn nhất từ đầu World Cup 2026.

Lịch sử các VCK World Cup cũng mới có 4 trận đạt tỷ số 7-1, trong đó Đức chiếm hai lần, với lần đầu là màn hủy diệt Brazil ở bán kết năm 2014. Và nhờ trận thắng mới nhất, Đức đã vượt qua Brazil về số bàn thắng ghi được trong lịch sử giải đấu: 239 bàn so với 238.

Tác giả: Hoàng Thông

Nguồn tin: vnexpress.net