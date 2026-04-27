Tập đoàn SK phát triển trung tâm dữ liệu AI gắn với dự án điện khí hơn 2 tỷ USD ở Nghệ An

Ông Chey Tae-won, Chủ tịch Tập đoàn SK phát biểu chào mừng tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc được tổ chức tại Hà Nội. (KCCI)

Thông tin này được công bố trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức tại Hà Nội mới đây. Tại sự kiện, Tập đoàn SK đã ký các biên bản ghi nhớ (MOU) với UBND tỉnh Nghệ An và Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC), theo Korea Herald.

Theo các thỏa thuận, SK định vị mình là đối tác chiến lược trong triển khai chiến lược AI quốc gia của Việt Nam, tập trung vào ba trụ cột: hạ tầng số, năng lượng và ứng dụng công nghiệp.

Một nội dung trọng tâm là nghiên cứu phát triển trung tâm dữ liệu AI tại Nghệ An, đây là địa phương được đánh giá có tiềm năng trở thành trung tâm công nghiệp và năng lượng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Hai công ty thành viên là SK Innovation và SK Telecom sẽ phối hợp triển khai, trong đó chú trọng đảm bảo nguồn điện ổn định, yếu tố then chốt đối với các trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Đáng chú ý, trung tâm dữ liệu AI này dự kiến gắn với dự án điện khí LNG Quỳnh Lập, nơi SK Innovation tham gia phát triển tổ hợp gồm nhà máy điện khí công suất khoảng 1,5 GW, cảng tiếp nhận LNG và cảng chuyên dụng. Mô hình này cho phép tích hợp trực tiếp nguồn điện với hạ tầng dữ liệu, tối ưu chi phí và độ ổn định vận hành.

Trong phân công vai trò, SK Innovation sẽ phụ trách các giải pháp năng lượng và cung cấp điện cho trung tâm dữ liệu, trong khi SK Telecom đảm nhiệm phát triển, xây dựng, vận hành cũng như tìm kiếm khách hàng và nhu cầu dịch vụ AI trên thị trường toàn cầu.

Vị trí triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập. Ảnh: Đoàn ĐBND tỉnh Nghệ An

Thúc đẩy hệ sinh thái AI tại Việt Nam

Bên cạnh dự án tại Nghệ An, SK Innovation và SK Telecom cũng ký thỏa thuận hợp tác với NIC nhằm hỗ trợ phát triển hệ sinh thái AI tại Việt Nam.

Các nội dung hợp tác bao gồm phát triển trung tâm dữ liệu, hạ tầng năng lượng và đề xuất, hoàn thiện cơ chế chính sách cho ngành công nghiệp AI.

Theo đó, SK Telecom sẽ đóng góp năng lực công nghệ và hỗ trợ thu hút đầu tư quốc tế, còn SK Innovation cung cấp các giải pháp năng lượng. NIC đóng vai trò kết nối các đối tác trong nước và hỗ trợ về khung pháp lý, chính sách.

NIC hiện là đơn vị nòng cốt trong các lĩnh vực AI, bán dẫn và hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam. SK cũng là đối tác lâu dài của trung tâm này, với khoản đóng góp 30 triệu USD trong giai đoạn hình thành.

Động thái tại Việt Nam mang ý nghĩa quan trọng khi đây là một trong những lần đầu tiên SK triển khai mô hình “AI full-stack” ra nước ngoài, chiến lược này do Chủ tịch Chey Tae-won thúc đẩy, nhằm tích hợp toàn bộ chuỗi giá trị AI từ năng lượng, chất bán dẫn đến trung tâm dữ liệu và các dịch vụ AI.

Trước đó, SK đã triển khai các dự án tương tự tại Hàn Quốc, bao gồm trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn tại Ulsan hợp tác với Amazon Web Services (AWS), dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Tập đoàn này cũng đang nghiên cứu hợp tác với OpenAI trong lĩnh vực hạ tầng AI.

“SK sở hữu năng lực trên toàn bộ chuỗi giá trị AI, từ năng lượng, chất bán dẫn đến mô hình và ứng dụng AI. Chúng tôi kỳ vọng sẽ đóng góp thiết thực vào sự phát triển của ngành AI tại Việt Nam”, đại diện SK cho biết. SK là tập đoàn kinh tế đa ngành lớn thứ hai của Hàn Quốc, nằm trong top 100 tập đoàn lớn nhất thế giới. Năm 2024, doanh nghiệp này có giá trị vốn hóa thị trường đạt 270 tỷ USD, doanh thu 150 tỷ USD. Các hoạt động của SK tập trung vào bốn trụ cột chiến lược gồm: năng lượng xanh, bán dẫn – vật liệu tiên tiến, công nghệ thông tin và công nghệ sinh học. Riêng với LNG, SK Innovation hiện là nhà sản xuất điện tư nhân lớn nhất Hàn Quốc, vận hành các nhà máy điện với tổng công suất gần 5GW, duy trì lợi nhuận kinh doanh ổn định vượt 715 triệu USD trong ba năm liên tiếp. Tập đoàn này cũng đã tạo được chuỗi giá trị LNG khép kín bằng cách tự nhập khẩu hơn 5 triệu tấn LNG mỗi năm, qua đó đảm bảo năng lực cạnh tranh vượt trội về chi phí.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn