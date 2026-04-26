Nghệ An điều chỉnh cục bộ quy hoạch Đại lộ Vinh - Cửa Lò

Nhằm mở rộng không gian đô thị về phía biển và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Đại lộ Vinh - Cửa Lò và khu vực hai bên tuyến đại lộ Vinh - Cửa Lò. Đây là bước cập nhật quan trọng nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn tồn tại từ quy hoạch được phê duyệt năm 2019, đồng thời tạo dư địa mới cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Theo đó, việc điều chỉnh tập trung rà soát, bổ sung và cơ cấu lại quỹ đất phù hợp với yêu cầu phát triển mới. Cụ thể, diện tích đất dành cho cơ quan nhà nước khoảng 45,24 ha; đất quốc phòng, an ninh khoảng 33,75 ha; đất dự trữ phát triển chiếm 69,66 ha. Bên cạnh đó, nhóm đất hỗn hợp, bao gồm các chức năng thương mại, dịch vụ, nhà ở hiện hữu và nhà ở mới, hạ tầng xã hội, công trình công cộng có diện tích gần 47 ha; đất giao thông chiếm hơn 24 ha.

Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cũng được quy định chặt chẽ, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả sử dụng đất. Theo đó, mật độ xây dựng gộp tối đa là 50%; công trình cao tối đa 20 tầng và không quá 2 tầng hầm. Việc kiểm soát các thông số này nhằm hướng tới hình thành không gian kiến trúc đô thị hiện đại, hài hòa, phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh.

Cùng với điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch cũng được rà soát, cập nhật để đáp ứng yêu cầu mới. Trong lĩnh vực giao thông, tỉnh quyết định loại bỏ một số tuyến đường đã được quy hoạch trước đây nhưng không còn phù hợp, bao gồm các tuyến có mặt cắt 24 m, 18 m, 12 m ở khu vực Tây Bắc và các tuyến 30 m, 18 m ở phía Đông Nam. Đồng thời, bổ sung các tuyến đường mới có mặt cắt 24 m và 18 m đi qua khu dân cư hiện trạng phía Tây Bắc, cũng như tuyến đường 30 m ở phía Đông Bắc kết nối trực tiếp với Đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Đối với hạ tầng kỹ thuật, cao độ nền khu vực cơ bản được giữ nguyên theo quy hoạch cũ, dao động từ +4,20 m đến +4,79 m, bảo đảm sự ổn định và hạn chế phát sinh chi phí điều chỉnh lớn. Tuy nhiên, hệ thống thoát nước được bổ sung các tuyến mương B800 và B600 dọc theo các tuyến đường mới, góp phần tăng cường khả năng tiêu thoát nước, hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ.

Hệ thống cấp nước cũng được nâng cấp với việc bổ sung tuyến ống D200 và bố trí các trụ phòng cháy, chữa cháy theo tiêu chuẩn, với khoảng cách trung bình 150 m giữa các trụ. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước thải và chiếu sáng đô thị được thiết kế đồng bộ, triển khai dọc theo các trục giao thông mới, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và nâng cao chất lượng môi trường sống.

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch lần này nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, quy hoạch điều chỉnh sẽ góp phần từng bước mở rộng không gian đô thị theo hướng biển, giảm áp lực lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện hữu, đồng thời tạo dư địa phát triển lâu dài. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm khắc phục các “điểm nghẽn” trong quá trình thực hiện quy hoạch trước đây, hướng tới xây dựng khu vực Đại lộ Vinh - Cửa Lò trở thành trục phát triển động lực của địa phương trong thời gian tới.

Tác giả: Trịnh Duy Hưng

Nguồn tin: bnews.vn