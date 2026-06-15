Thực địa khu vực đầu tư nhà máy nhiệt điện LNG gần 60.000 tỷ đồng tại Nghệ An

Người dân này cũng cho hay gia đình đã mua lại đất, xây dựng quán để buôn bán, sinh sống. Tuy nhiên, do khu đất nằm trong phạm vi dự án nên người dân lo ngại nếu bị thu hồi sẽ gặp khó khăn trong việc ổn định cuộc sống, nhất là khi phương án bồi thường, hỗ trợ chưa được thông tin rõ ràng. "Chúng tôi mua đất, làm quán để kinh doanh. Nếu sau này dự án thu hồi thì cũng rất lo, vì không biết việc bồi thường, hỗ trợ sẽ được tính như thế nào, có thỏa đáng hay không", người này nói.