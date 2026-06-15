Thực địa khu vực đầu tư nhà máy nhiệt điện LNG gần 60.000 tỷ đồng tại Nghệ An

Tỉnh Nghệ An chính thức khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập tại phường Tân Mai vào ngày 18/5/2026. Đây được xem là một trong những dự án năng lượng có quy mô lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ hiện nay.
Dự án được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2/2026, với tổng vốn đầu tư khoảng 59.372 tỷ đồng. Chủ đầu tư là liên danh gồm Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty TNHH Mía đường Nghệ An và Tập đoàn năng lượng SK Innovation của Hàn Quốc.
Theo quy hoạch, dự án được triển khai trên tổng diện tích hơn 152ha tại phường Tân Mai, bao gồm cả đất liền và mặt biển, chưa tính khu vực đê chắn sóng dùng chung cho khu bến Đông Hồi. Trong đó, diện tích đất liền gần 60ha, phần còn lại là khu vực ven biển và mặt nước.
Dự án có quy mô công suất 1.500MW, sử dụng hai tổ máy tua bin khí chu trình hỗn hợp, mỗi tổ máy 750MW. Nhà máy dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành trong giai đoạn 2026 - 2030.
Đi kèm nhà máy là kho chứa LNG dung tích khoảng 250.000m3, hệ thống tái hóa khí, cảng chuyên dụng tiếp nhận tàu LNG trọng tải đến 150.000 tấn cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Mỗi năm, nhà máy dự kiến tiêu thụ khoảng 1,15 triệu tấn LNG nhập khẩu.
Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được xem là mắt xích quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An giai đoạn tới. Với tổng mức đầu tư gần 60.000 tỷ đồng, đây là dự án lớn nhất trong nhóm 12 dự án trọng điểm của tỉnh, được kỳ vọng tạo cú hích cho tăng trưởng, thu hút dòng vốn công nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng tỷ trọng công nghiệp trong GRDP. Phối cảnh dự án nhà máy nhiện điện LNG Quỳnh Lập.
Theo ghi nhận của VietnamFinance, Khu vực triển khai có nguồn gốc và hiện trạng đất đai phức tạp, nhiều loại đất đan xen, phần lớn diện tích chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tình trạng quy hoạch treo kéo dài qua nhiều năm dẫn đến hiện tượng lấn chiếm, xây dựng trái phép tồn tại qua nhiều thời kỳ, khiến việc rà soát hồ sơ pháp lý và xác định quyền sử dụng đất trở nên tốn thời gian.
Ghi nhận tại khu vực triển khai dự án, một người dân cho biết sau lễ khởi công, tại hiện trường không còn diễn ra hoạt động thi công. Máy móc, thiết bị từng được đưa về khu vực dự án nhưng sau đó rút đi, khu vực công trường trở nên khá vắng lặng. "Trước hôm khởi công thì có máy móc, người xuống làm. Nhưng sau đó thu hết máy móc về, không thấy thi công gì nữa", người này cho hay.
Người dân này cũng cho hay gia đình đã mua lại đất, xây dựng quán để buôn bán, sinh sống. Tuy nhiên, do khu đất nằm trong phạm vi dự án nên người dân lo ngại nếu bị thu hồi sẽ gặp khó khăn trong việc ổn định cuộc sống, nhất là khi phương án bồi thường, hỗ trợ chưa được thông tin rõ ràng. "Chúng tôi mua đất, làm quán để kinh doanh. Nếu sau này dự án thu hồi thì cũng rất lo, vì không biết việc bồi thường, hỗ trợ sẽ được tính như thế nào, có thỏa đáng hay không", người này nói.
Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập nằm tiếp giáp với tuyến đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò.
Nằm cách dự án không xa là cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
Tác giả: Hoàng Hùng
Nguồn tin: vietnamfinance.vn