CSGT Nghệ An mở đường đưa người dân bị thương đi cấp cứu

Theo đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 13/6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Km445+000 Quốc lộ 1A, Tổ công tác số 4 thuộc Trạm CSGT Diễn Châu nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ gia đình anh Lê Văn Huỳnh (SN 1998), trú xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An.



Theo người nhà, anh Huỳnh bị chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu, sức khỏe diễn biến xấu và cần được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu trong thời gian sớm nhất.



Tuy nhiên, thời điểm xảy ra sự việc là vào ban đêm, lưu lượng phương tiện trên tuyến Quốc lộ 1A khá đông, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

CSGT Nghệ An hỗ trợ người gặp nạn cấp cứu kịp thời.

Xác định đây là tình huống khẩn cấp, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người bệnh, Tổ công tác số 4 đã nhanh chóng triển khai phương án hỗ trợ.



Lực lượng CSGT sử dụng xe chuyên dụng, bật tín hiệu ưu tiên, dẫn đường cho phương tiện chở bệnh nhân di chuyển đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa 115 Nghệ An.



Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng, anh Huỳnh được đưa đến bệnh viện an toàn trong thời gian ngắn nhất.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn