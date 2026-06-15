Vì sao động tác “vẩy tay” đơn giản lại được nhiều người luyện tập mỗi ngày?

Vẩy tay là gì?



Vẩy tay là một trong những động tác cơ bản của bài tập Dịch Cân Kinh nổi tiếng của phái Thiếu Lâm, thuộc nhóm các phương pháp khí công dưỡng sinh. Đây không đơn thuần là hoạt động vận động cơ thể mà còn là sự phối hợp giữa động tác, nhịp thở và sự tập trung của tinh thần.



Theo y học cổ truyền, các đầu ngón tay là nơi tập trung nhiều huyệt đạo quan trọng, đồng thời là điểm khởi đầu hoặc kết thúc của nhiều đường kinh lạc trong cơ thể. Vì vậy, việc vẩy tay đúng cách được cho là có tác dụng kích thích hệ kinh lạc, hỗ trợ điều hòa khí huyết và tăng cường chức năng của các cơ quan nội tạng.

Tác dụng của bài tập vẩy tay



Hỗ trợ lưu thông máu



Động tác đưa tay ra trước và vung ra sau liên tục giúp thúc đẩy tuần hoàn máu và khí huyết khắp cơ thể. Nhờ đó, các cơ quan được cung cấp oxy và dưỡng chất tốt hơn, đồng thời hỗ trợ đào thải độc tố và các chất cặn bã.



Việc lưu thông máu hiệu quả còn góp phần phòng ngừa hoặc hỗ trợ cải thiện một số bệnh lý liên quan đến hệ tuần hoàn như cao huyết áp, bệnh tim mạch hay bệnh động mạch ngoại biên. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp cơ thể duy trì trạng thái khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Bài tập vẩy tay thuộc Dịch Cân Kinh là phương pháp rèn luyện đơn giản, ít tốn kém nhưng được nhiều người lựa chọn

Thư giãn cơ thể



Trong quá trình tập luyện, người tập tập trung vào nhịp thở và chuyển động của cơ thể, từ đó giúp tâm trí trở nên thư thái và giảm bớt căng thẳng. Đây được xem là một dạng thiền trong vận động, hỗ trợ giải tỏa áp lực sau những giờ làm việc và học tập kéo dài.



Duy trì thói quen tập luyện thường xuyên có thể góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm căng thẳng thần kinh và giúp tinh thần tỉnh táo, minh mẫn hơn.



Hỗ trợ vận động vai tay



Những người thường xuyên ngồi làm việc, ít vận động hoặc làm việc với máy tính trong thời gian dài dễ gặp tình trạng đau mỏi vai gáy và cứng khớp vai. Động tác vẩy tay giúp các khớp vai, khuỷu tay và cổ tay được vận động nhẹ nhàng, từ đó tăng độ linh hoạt và giảm cảm giác đau nhức.



Bài tập này cũng có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng đau cổ vai gáy, viêm quanh khớp vai và tăng cường sức mạnh cho các nhóm cơ ở cánh tay.

Hướng dẫn vẩy tay đúng cách



Các bước thực hiện cơ bản gồm:



Tư thế chuẩn bị: Đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai, bàn chân đặt song song, gót chân hơi mở nhẹ sang hai bên. Thả lỏng cơ thể, mắt nhìn về phía trước, hai tay buông tự nhiên và khuỷu tay hơi cong.



Thực hiện động tác: Đưa hai tay ra phía trước ngang tầm vai, lòng bàn tay hướng xuống và hít vào. Khi tay tạo với thân người góc khoảng 30 độ, tiếp tục vung tay ra phía sau đến hết tầm vận động (khoảng 60 độ) đồng thời thở ra. Sau đó, theo quán tính, hai tay trở lại phía trước kết hợp hít vào và lặp lại động tác.



Phối hợp toàn thân: Khi tay vung về phía sau, siết nhẹ cơ hậu môn và bám chắc các đầu ngón chân xuống mặt đất. Khi tay đưa ra trước, thả lỏng toàn bộ cơ thể.



Điều hòa hơi thở và tâm trí: Duy trì nhịp thở đều đặn, đồng bộ với chuyển động của tay. Trong suốt quá trình tập luyện, giữ tâm trí thư thái, tập trung vào động tác và cảm nhận sự vận động của cơ thể.

Những lưu ý khi tập vẩy tay



Để tập vẩy tay an toàn và hiệu quả, người tập cần chọn nơi thoáng mát, yên tĩnh; bắt đầu với cường độ nhẹ rồi tăng dần theo khả năng, từ khoảng 180 nhịp/lần tập trong tuần đầu và có thể nâng lên 30-40 phút mỗi ngày khi đã quen.



Nên tập vào buổi sáng, trước bữa ăn hoặc trước khi ngủ, tránh lúc quá no, quá đói hay đang căng thẳng. Sau khi tập không nên tắm nước lạnh hoặc ra gió ngay. Trong quá trình tập, giữ động tác nhẹ nhàng, đều đặn, không dùng lực quá mạnh.

Ai không nên tập vẩy tay mạnh?



Dù là bài tập nhẹ nhàng, một số đối tượng vẫn cần thận trọng và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi tập cường độ cao, gồm: người mắc bệnh tim mạch nặng (suy tim, mới nhồi máu cơ tim), người tăng huyết áp chưa ổn định, người bị chấn thương vai - tay - cột sống, phụ nữ mang thai hoặc trong kỳ kinh nguyệt, và người thể trạng yếu. Nếu sau tập thấy mệt mỏi hoặc khó chịu kéo dài, nên dừng lại và đi khám để được tư vấn.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV