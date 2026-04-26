Hơn 14.000 vị trí tuyển dụng tại ngày hội việc làm ở Nghệ An

Diễn ra đúng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, ngày hội tận dụng thời điểm lượng lao động từ các tỉnh, thành phố lớn trở về quê tăng cao.

Đây là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực ngay tại địa phương, đồng thời giúp người lao động có thêm lựa chọn việc làm mà không phải rời quê hương.

Tại sự kiện, người lao động được tiếp xúc trực tiếp với nhà tuyển dụng, tham gia phỏng vấn nhanh, được tư vấn nghề nghiệp và định hướng kỹ năng. Nhiều vị trí việc làm được giới thiệu cụ thể về yêu cầu, mức lương, chế độ đãi ngộ, giúp người tìm việc có cơ sở so sánh và lựa chọn phù hợp.

Hơn 14.000 vị trí tuyển dụng tại ngày hội việc làm Nghệ An. Ảnh: Tuấn Anh

Theo Ban tổ chức, có 15 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với nhu cầu khoảng 14.000 vị trí việc làm. Các vị trí trải rộng từ lao động phổ thông đến kỹ thuật viên, nhân sự văn phòng, quản lý sản xuất…

Không chỉ dừng ở việc tuyển dụng, các doanh nghiệp còn chủ động giới thiệu môi trường làm việc, cơ hội thăng tiến và lộ trình phát triển nghề nghiệp. Điều này cho thấy xu hướng cạnh tranh lao động không chỉ nằm ở mức lương mà còn ở điều kiện làm việc và cơ hội phát triển lâu dài.

Năm 2026, các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng khoảng 90.000 lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề và kỹ năng chuyên môn.

Trước đó, trong đợt 1 của Ngày hội việc làm (tổ chức cuối tháng 2.2026), 20 doanh nghiệp đã đưa ra nhu cầu hơn 70.000 vị trí việc làm. Đến đợt 2, dù quy mô doanh nghiệp tham gia ít hơn, nhưng vẫn có khoảng 14.000 vị trí được tuyển dụng, cho thấy nhu cầu tuyển dụng duy trì ở mức cao.

Sự chuyển dịch này cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với hệ thống đào tạo nghề, các trường đại học, cao đẳng trong việc cập nhật chương trình đào tạo, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp để cung cấp nguồn nhân lực phù hợp.

Nhu cầu lao động tại các khu kinh tế, công nghiệp tại Nghệ An hiện đang rất lớn. Ảnh: Tuấn Anh

Hiện nay, để giữ chân người lao động, tỉnh Nghệ An đang chú trọng xây dựng môi trường sống ổn định, lâu dài cho công nhân viên.

Các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đang được đẩy nhanh tiến độ tại các khu công nghiệp trọng điểm. Song song với đó, hệ thống hạ tầng như trường học, y tế, văn hóa, khu vui chơi giải trí cũng được đầu tư đồng bộ, nhằm tạo điều kiện sống tốt hơn cho người lao động và gia đình.

Chính những yếu tố này sẽ góp phần giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài, giảm tình trạng di cư lao động và giữ ổn định nguồn nhân lực cho địa phương.

Cùng với đó, tỉnh Nghệ An định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyển dụng, liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để tạo ra các cơ hội việc làm cho người lao động.

Ngày hội việc làm đợt 2 năm 2026 không chỉ là sự kiện ngắn hạn mà còn là một mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Nghệ An. Với sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động, chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

Tác giả: Tuấn Anh

Nguồn tin: nhadautu.vn