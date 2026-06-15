Hương Tràm về quê hương Nghệ An, bật khóc bỏ tiền túi làm một việc quan trọng

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng tập ghi hình ở Nghệ An, cụ thể tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Tham gia chương trình có sực góp mặt của các nghệ sĩ như NSƯT Ốc Thanh Vân, MC Thanh Thảo, ca sĩ Hương Tràm, diễn viên Võ Điền Gia Huy, nghệ sĩ OgeNus và MC Khánh Vy.

Hương Tràm

MC Thanh Thảo chia sẻ: "Dù đã nhiều năm đồng hành với Mái ấm gia đình Việt, tôi vẫn không kìm được nước mắt khi chứng kiến những thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần mà các em nhỏ phải trải qua. Hình ảnh những đứa trẻ vừa đi học, vừa chăm sóc mẹ, gánh vác việc nhà khiến tôi nghẹn lòng".

Không chỉ động viên các em, Thanh Thảo còn trích tiền túi để chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Giữa cái nắng tháng 6 của Nghệ An, hình ảnh hàng nghìn khán giả có mặt từ sớm để theo dõi và ủng hộ chương trình cũng khiến nữ MC xúc động.

NSƯT Thanh Vân tâm sự: "Hành trình đồng hành cùng Mái ấm gia đình Việt luôn mang nhiều cảm xúc đặc biệt cho tôi. Là một người mẹ, tôi xót xa trước những người mẹ tảo tần vì con, đồng thời cảm phục những em nhỏ sớm trưởng thành do hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Điều khiến tôi trăn trở hơn cả là khi lắng nghe các em chia sẻ về ước mơ. Phần lớn các em đều mong cha mẹ khỏe mạnh, mong có thể kiếm tiền để giúp gia đình bớt khổ mà gần như không có mong muốn nào dành cho riêng mình.

Riêng ca sĩ Hương Tràm bật khóc nói: "Là người con của Nghệ An, tôi hạnh phúc khi trở về quê hương tham gia chương trình.

Tôi nhiều lần nhận được lời mời từ chương trình Mái ấm gia đình Việt nhưng chưa thể sắp xếp thời gian. Vì vậy, ngay khi có cơ hội, tôi lập tức nhận lời tham gia. Với tôi, đây không chỉ là dịp trở về thăm quê hương, gặp gỡ bà con đồng hương mà còn là cơ hội được góp mặt trong một chương trình giàu giá trị nhân văn.

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, tôi nhiều lần xúc động khi lắng nghe những câu chuyện của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn".

Bên cạnh việc hết mình tham gia các thử thách để mang về phần thưởng cho nhân vật, nữ ca sĩ còn bỏ tiền túi dành tặng 1000 phao cứu sinh cho tỉnh Nghệ An.

Hương Tràm chia sẻ thêm: "Trước đây tôi từng hỗ trợ bà con quê nhà sau những đợt thiên tai, nhưng đó đều là những sự giúp đỡ khi thiệt hại đã xảy ra. Lần này, tôi mong muốn góp phần hỗ trợ người dân chủ động hơn trong việc phòng tránh rủi ro từ bão lũ".

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt