Rơi máy bay chở người nhảy dù tại Mỹ, 12 người thiệt mạng

Hiện trường nơi máy bay rơi. Ảnh Reuters.

Theo Cơ quan tuần tra cao tốc bang Missouri, vụ tai nạn xảy ra ngay gần sân bay Tưởng niệm Butler, nằm cách thành phố Kansas khoảng 100 km về phía nam. Công ty điều hành bay Skydive Kansas City cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin vụ việc.



Ông Dennis Jacobs, quyền giám đốc sân bay kiêm giám đốc cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Hạt Bates, cho biết chiếc máy bay phản lực cánh quạt một động cơ đã cất cánh vào gần trưa 14/6. Tuy nhiên, máy bay đã không đạt được độ cao an toàn trước khi bất ngờ ngoặt gấp sang trái và lao xuống đất. Điểm rơi chỉ cách đường băng khoảng 274 mét.



Đau lòng hơn, Cảnh sát trưởng Hạt Bates - ông Chad Anderson tiết lộ rằng chính người thân của các nạn nhân đã phải chứng kiến cảnh tượng thảm khốc này ngay tại hiện trường. Nhiều sở cứu hỏa địa phương và lực lượng pháp y đã lập tức được điều động sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp thông báo về vụ việc.



“Thật bi thảm, toàn bộ 12 cá nhân trên khoang đều đã mất mạng trong vụ tai nạn”, đại diện công ty Skydive Kansas City bày tỏ niềm tiếc thương. Công ty cho biết thêm, danh tính của những người gặp nạn sẽ được giữ kín cho đến khi tất cả người nhà của họ được thông báo đầy đủ.



Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) xác định chiếc máy bay gặp nạn là dòng Pacific Aerospace 750XL.



Hiện tại, công ty Skydive Kansas City khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và NTSB để xử lý vụ việc.



Theo báo cáo của Cảnh sát trưởng Anderson, các quan chức của FAA đã có mặt tại hiện trường ngay sau vụ tai nạn. Trong một tuyên bố chính thức, NTSB cho biết đội ngũ điều tra viên của họ dự kiến sẽ tiếp cận hiện trường trong ngày 15/6. Báo cáo điều tra cuối cùng nhằm công bố nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn dự kiến sẽ được hoàn thành trong vòng 12 đến 24 tháng tới.

Tác giả: Duy Tiến





Nguồn tin: Báo Công an nhân dân