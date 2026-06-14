Nghệ An: Khánh thành công trình lưu niệm đồng chí Hồ Tùng Mậu

Lễ cắt băng khánh thành Dự án tu bổ, tôn tạo Nhà thờ và Mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Phạm Bằng

Thành kính tưởng nhớ người cộng sản tiền bối Hồ Tùng Mậu



Trong không khí trang nghiêm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng đông đảo đại biểu, Nhân dân và thân nhân gia đình đồng chí Hồ Tùng Mậu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại phần mộ và nhà thờ đồng chí Hồ Tùng Mậu ở xã Quỳnh Anh. Dịp này, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã thành kính dâng vòng hoa, lẵng quả và dâng hương tưởng niệm đồng chí Hồ Tùng Mậu.



Tham dự buổi lễ có ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Hồ Đức Phớc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An.





Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng đông đảo đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ đồng chí Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Phạm Bằng

Trước anh linh đồng chí Hồ Tùng Mậu, các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao, cống hiến to lớn của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Hơn 30 năm hoạt động cách mạng đầy gian khổ, đồng chí Hồ Tùng Mậu đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng Đảng và phụng sự Nhân dân.



Là người học trò xuất sắc, cộng sự đắc lực của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Hồ Tùng Mậu từng đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sáng ngời về lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng, tinh thần kiên cường, bất khuất, đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Những phẩm chất cao đẹp ấy đã trở thành tấm gương để nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân noi theo.





Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã thành kính dâng vòng hoa, lẵng quả và dâng hương tưởng niệm đồng chí Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Văn Thanh



Đặc biệt, được giao đảm nhiệm cương vị Tổng Thanh tra Chính phủ (tháng 12/1949), đồng chí Hồ Tùng Mậu đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng và phát triển ngành Thanh tra. Với tinh thần công minh, kiên quyết, đồng chí đã xử lý nghiêm nhiều vụ việc tiêu cực, tham ô, mất dân chủ, làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước, Quân đội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường thế và lực cho cuộc kháng chiến của dân tộc.





Thanh tra Chính phủ đã thành kính dâng hoa, lẵng quả và dâng hương tưởng niệm đồng chí Hồ Tùng Mậu.Ảnh: Văn Thanh

Trong niềm thành kính và tự hào, các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với những hy sinh và cống hiến của các thế hệ đi trước.



Hoàn thành công trình mang ý nghĩa lịch sử, giáo dục truyền thống



Sau lễ dâng hương, các đại biểu tham dự lễ khánh thành Dự án tu bổ, tôn tạo Nhà thờ và Mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu.



Nhà thờ và Mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia từ năm 2000. Đây là nơi sinh ra, lớn lên và gắn bó với những năm tháng đầu hoạt động cách mạng của đồng chí; đồng thời là địa chỉ đỏ ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của phong trào cách mạng Việt Nam trong giai đoạn đầu thế kỷ XX.



Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của di tích, năm 2015 dự án tu bổ, tôn tạo Nhà thờ và Mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu được khởi công. Sau thời gian tạm dừng, đến năm 2025 dự án được chuyển giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư để tiếp tục triển khai. Đến nay, công trình đã hoàn thành, đáp ứng yêu cầu bảo tồn di sản và phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu, giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp Nhân dân.





Dự án tu bổ, tôn tạo Nhà thờ và Mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Văn Thanh

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã phát biểu ôn lại thân thế, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hồ Tùng Mậu, đồng thời khẳng định ý nghĩa đặc biệt của việc hoàn thành công trình đúng dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của đồng chí.



Trong tiếng vỗ tay của đông đảo đại biểu và Nhân dân, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An cùng đại diện gia đình đồng chí Hồ Tùng Mậu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình. Đây không chỉ là dấu mốc hoàn thành một dự án bảo tồn di tích lịch sử mà còn là hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.



Lễ dâng hoa, dâng hương và khánh thành Dự án tu bổ, tôn tạo Nhà thờ và Mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Công trình hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu là sự tri ân sâu sắc đối với người chiến sĩ cộng sản kiên trung, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử quý báu của quê hương Nghệ An, vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng.





Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn