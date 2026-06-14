Nghệ An: Lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN gần 2.500 mộ liệt sỹ chưa xác định thông tin

Vừa qua, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban chỉ đạo 515) tỉnh Nghệ An tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang liệt sỹ Hưng Nguyên (xã Lam Thành, Nghệ An) để phục vụ việc giám định ADN.

Công tác được triển khai hết sức trang nghiêm, đúng phong tục địa phương.

Theo Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An Đại tá Phan Quốc Hùng - đơn vị thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An, trên địa bàn tỉnh có 2.478 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin đang an táng tại 32 nghĩa trang liệt sỹ.



"Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ”, cơ quan thường trực đã tham mưu Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An thực hiện việc lấy mẫu hài cốt các liệt sỹ tại 32 nghĩa trang để phục vụ việc giám định ADN. Chúng tôi phấn đấu sẽ hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm trong tháng 10 năm nay", Đại tá Phan Quốc Hùng thông tin thêm.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng với tinh thần và trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc đến các liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc, công tác lấy mẫu được triển khai hết sức trang nghiêm

Theo danh sách Sở Nội vụ Nghệ An cung cấp, tại Nghĩa trang liệt sỹ Hưng Nguyên có 13 ngôi mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính. Công tác kiểm tra, đối chiếu thông tin từng phần mộ trước khi thực hiện việc lấy mẫu được thực hiện nghiêm ngặt để đảm bảo cho việc thu nhận, hoàn trả mẫu sau giám định.



Theo Trung tâm giám định pháp y tỉnh Nghệ An, các mẫu xương "đẹp" chắc chắn sẽ lên được ADN. Vì vậy, mỗi khi lấy được một mẫu "đẹp" mọi người rất vui mừng. Tuy nhiên, nhiều hài cốt liệt sỹ đã được an táng quá lâu, các mẫu xương đã bị mủn, không lên được ADN khiến chúng tôi day dứt, bởi cơ sở khoa học cuối cùng để xác định danh tính của các anh gần như đã mờ đi rồi.

Công tác kiểm tra, đối chiếu thông tin từng phần mộ trước khi thực hiện việc lấy mẫu được thực hiện nghiêm ngặt để đảm bảo cho việc thu nhận, hoàn trả mẫu sau giám định

Công việc diễn ra trong thời tiết nắng nóng nhưng với tinh thần, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ liệt sỹ đã hi sinh vì Tổ quốc, công tác lấy mẫu được triển khai hết sức nghiêm túc.

Quy trình lấy mẫu sinh phẩm được thực hiện tỉ mỉ dưới sự giám sát chặt chẽ của các đơn vị liên quan

Mỗi ngôi nhà liệt sỹ được lực lượng chức năng thực hiện cẩn trọng



Tác giả: Nguyễn Tú - Xuân Sinh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn