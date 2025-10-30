Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh họp cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền

Quang cảnh cuộc họp

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh – Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Trong cuộc họp chiều nay, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã nghe cho ý kiến và thống nhất cho chủ trương đầu tư Nhà máy sản xuất giày da và cho thuê nhà xưởng Thành Vinh. Theo báo cáo của Sở Tài chính, dự án Nhà máy sản xuất giày da và cho thuê nhà xưởng Thành Vinh sẽ xây dựng tại xã Bạch Ngọc. Dự án được xây dựng nhằm sản xuất mặt hàng giày da chất lượng cao xuất khẩu và phát triển mô hình cho thuê nhà xưởng xây sẵn tại xã Bạch Ngọc, đáp ứng nhu cầu thuê lại mặt bằng nhà xưởng để sản xuất kinh doanh các lĩnh vực như linh kiện điện tử, may mặc… của các doanh nghiệp; tạo cơ hội việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, tăng doanh thu, đáp ứng nhu cầu hoạt động, phát triển sản xuất, kinh doanh; góp phần tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Dự án triển khai trên diện tích khoảng hơn 190.000 m2 có vốn đầu tư gần 490 tỷ đồng với công suất thiết kế 20 triệu sản phẩm/năm.

Phó Chủ tịch Thường trưc UBND tỉnh Bùi Thanh An – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh cho ý kiến vào Dự án Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Á Đông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu ý kiến

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cho ý kiến vào dự án Nhà máy sản xuất giày da và cho thuê nhà xưởng Thành Vinh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cho ý kiến vào một số dự án

Tiếp đó, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã cho ý kiến và thống nhất đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất đối với Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được xây dựng tại phường Quỳnh Mai với tổng diện tích đất và mặt biển khoảng 67,28ha. Về quy mô đầu tư: Xây dựng Nhà máy nhiệt điện có công suất 1.500MW (gồm 02 tổ máy 750MW); Kho chứa LNG có quy mô bồn chứa khoảng 250.000m3 và hệ thống tái hóa LNG; Bến cảng chuyên dùng nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập (thuộc Khu bến Đông Hồi - Cảng biển Nghệ An) có 01 cầu cảng hàng lỏng/khí đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa 1,5 triệu tấn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Mục tiêu của dự án là sản xuất điện từ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), truyền tải điện từ nơi sản xuất đến hệ thống phân phối; góp phần cung cấp nguồn điện ổn định cho hệ thống điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu năng lượng cho các doanh nghiệp.

Trong phiên làm việc chiều nay, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh cũng đã cho ý kiến và thống nhất phương án xử lý dự án Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Vực Mấu và dự án Nhà máy điện mặt trời hồ Khe Gỗ; cho ý kiến về Dự án Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Á Đông; cho ý kiến đề xuất, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương chuyển mục đích sử dụng diện tích đất trồng lúa để thành lập và đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Quỳnh Lộc tại phường Tân Mai.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã nghe và thống nhất về chủ trương đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quý Linh báo cáo dự thảo Đề án Chuyển đổi số trong hệ thống chính trị của tỉnh

Phiên làm việc chiều nay, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh cũng đã cho ý kiến vào dự thảo Đề án Chuyển đổi số trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn