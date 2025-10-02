Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Trong tỉnh

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030

17 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX

I. Thường trực Tỉnh ủy

1. Ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy

2. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

3. Ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

4. Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An

II. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

1. Ông Bùi Thanh An - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh

2. Ông Dương Đình Chỉnh - Bí thư Đảng ủy xã Đông Lộc

3. Ông Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh

4. Ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

5. Ông Phan Đức Đồng - Bí thư Đảng ủy phường Trường Vinh

6. Ông Phạm Trọng Hoàng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

7. Ông Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

8. Ông Chu Thế Huyền - Chánh Thanh tra tỉnh

9. Ông Kim Ngọc Nam - Trưởng ban tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

10. Ông Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

11. Ông Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Xây dựng

12. Ông Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

13. Ông Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: Đại biểu Đảng bộ tỉnh khoá XX ,khóa XX ,nhiệm kỳ 2025 - 2030 ,Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ,danh sách

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP