Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX
I. Thường trực Tỉnh ủy
1. Ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy
2. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
3. Ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
4. Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An
II. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1. Ông Bùi Thanh An - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh
2. Ông Dương Đình Chỉnh - Bí thư Đảng ủy xã Đông Lộc
3. Ông Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh
4. Ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
5. Ông Phan Đức Đồng - Bí thư Đảng ủy phường Trường Vinh
6. Ông Phạm Trọng Hoàng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
7. Ông Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
8. Ông Chu Thế Huyền - Chánh Thanh tra tỉnh
9. Ông Kim Ngọc Nam - Trưởng ban tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy
10. Ông Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy
11. Ông Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Xây dựng
12. Ông Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
13. Ông Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường
