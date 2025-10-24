Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về xây dựng Nghị quyết “Xây dựng và phát triển xã Diễn Châu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Cùng tham dự cuộc họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Quang cảnh cuộc họp

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải thay mặt Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo nội dung xin ý kiến

Theo báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh cho biết: Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định “Nâng cấp đô thị Diễn Châu và huyện Đô Lương, là điểm kết nối giữa các huyện phía Tây với thành phố Vinh, khu kinh tế Đông Nam và các huyện ven biển”. Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định “Tập trung đầu tư 06 trung tâm đô thị: đô thị Vinh mở rộng, đô thị Hoàng Mai (phát triển gắn với Quỳnh Lưu), đô thị Thái Hòa (phát triển gắn với Nghĩa Đàn), đô thị Diễn Châu, đô thị Đô Lương, đô thị Con Cuông”. Chương trình hành động số 68-CT/TU ngày 15/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị cũng đã xác định nhiệm vụ “Nâng cấp đô thị Diễn Châu với chức năng đô thị nằm ở trung tâm vùng phía Đông của tỉnh”.

Tuy nhiên, từ ngày 01/7/2025 thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, huyện Diễn Châu chấm dứt hoạt động và thành lập cấp xã mới. Căn cứ về vị trí trung tâm và điều kiện kinh tế - xã hội, xã Diễn Châu đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành Nghị quyết “Xây dựng và phát triển xã Diễn Châu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng đề nghị đi cùng với việc ban hành Nghị quyết cần có các cơ chế, chính sách, nguồn lực để Nghị quyết có hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị Đảng ủy xã Diễn Châu phối hợp với các xã trong vùng huyện Diễn Châu trước đây để xây dựng Nghị quyết

Xã Diễn Châu có vị trí trung tâm, là vùng lõi của huyện Diễn Châu cũ, có điều kiện tự nhiên thuận lợi, dân số đông, kinh tế phát triển đa dạng, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, du lịch biển và khai thác, chế biến thủy hải sản. Đây là lợi thế quan trọng để hình thành, phát triển đô thị, phù hợp với chức năng đô thị trung tâm vùng phía Đông của tỉnh. Tại Nghị quyết số 01- NQ/ĐH của Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Diễn Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 cũng đã xác định phấn đấu đến 2030, xã Diễn Châu trở thành phường trực thuộc tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kết luận

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cho chủ trương xây dựng Nghị quyết “Xây dựng và phát triển xã Diễn Châu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” – một nghị quyết toàn diện để phát triển xã Diễn Châu trong thời gian tới.

Trước đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Nghị quyết cho một số địa phương. Sau khi kết thúc chính quyền cấp huyện và đi vào vận hành chính quyền địa phương 02 cấp, cần phải rà soát để ban hành mới Nghị quyết phát triển toàn diện cho các địa phương.

Trên cơ sở đề xuất của Đảng ủy xã Diễn Châu, Đảng ủy UBND tỉnh và ý kiến của đồng chí trong Ban Thường vụ, đây là Nghị quyết phát triển của địa phương cấp xã đầu tiên sau khi đi vào vận hành chính quyền địa phương 02 cấp hướng đến xây dựng xã Diễn Châu trở thành đô thị văn minh, hiện đại. Đây được xem là nghị quyết mẫu cho những địa phương khác, nhất là đối với các địa phương đi theo định hướng phát triển đô thị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy xã Diễn Châu chủ trì xây dựng Nghị quyết; Đảng ủy UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn phối hợp, hướng dẫn và cùng tham gia với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Diễn Châu để xây dựng Nghị quyết. Là Nghị quyết đầu tiên, Nghị quyết mẫu do đó cần phải được xây dựng mang tính toàn diện về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy tham gia hỗ trợ các nội dung trong quá trình xây dựng, hoàn thiện để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Nghị quyết.

Tại cuộc họp này, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp, các ngành rà soát đề xuất nghiên cứu việc xây dựng nghị quyết cho các địa phương khác. Trong đó, lưu ý đến việc xét những nét tương đồng của các địa phương để có nghị quyết chung thay vì nghị quyết riêng lẻ, tạo cơ chế và định hướng phát triển các cụm, khu vực.

Cũng trong chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào phương án kế hoạch đầu tư công năm 2026 của tỉnh; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn