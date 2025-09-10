5 thói quen chẳng liên quan tới thực phẩm nhưng chị em qua tuổi 30 làm như "bơm mỡ" vào người

Tăng cân luôn là nỗi lo muôn thuở của phụ nữ. Nhiều người nghĩ chỉ cần ăn kiêng, cắt giảm tinh bột hay nói “không” với đồ ngọt, dầu mỡ thì cân nặng sẽ được kiểm soát. Nhưng thực tế, không ít chị em dù ăn uống rất chừng mực, thậm chí thường xuyên nhịn ăn vẫn thấy cơ thể ngày một “phì nhiêu” hơn. Nguyên nhân là bởi cân nặng không chỉ phụ thuộc vào chuyện ăn uống, mà còn bị chi phối mạnh mẽ bởi lối sống, giấc ngủ, vận động và trạng thái tinh thần.

Đặc biệt, phụ nữ sau tuổi 30 và bước vào giai đoạn tiền mãn kinh càng dễ tăng cân không kiểm soát. Lúc này, sự suy giảm nội tiết tố làm chậm quá trình trao đổi chất, giảm khối lượng cơ và khiến cơ thể tích mỡ nhiều hơn. Vì vậy, những thói quen tưởng chừng vô hại lại vô tình trở thành “kẻ tiếp tay” cho việc tích mỡ.

Dưới đây là 5 thói quen gây tăng cân dù chị em ở tuổi nào cũng cần từ bỏ ngay nếu không muốn cân nặng tăng nhanh như được “bơm thêm mỡ” nhé!

1. Ăn quá nhanh, không tập trung

Ăn vội vàng, vừa ăn vừa xem điện thoại hay làm việc khiến bạn dễ nạp nhiều hơn nhu cầu thật. Não bộ cần khoảng 20 phút để phát tín hiệu no, nên ăn nhanh khiến bạn liên tục “nạp thêm” mà không nhận ra. Thói quen này lâu ngày dẫn tới thừa cân, béo bụng. Phụ nữ tuổi 30 càng cần chú ý bởi khi trao đổi chất chậm lại, chỉ một chút dư thừa calo mỗi ngày cũng dễ biến thành mỡ tích tụ.

Ảnh minh họa

2. Thức khuya, thiếu ngủ

Ngủ ít hơn 5 tiếng mỗi đêm làm tăng nguy cơ béo phì, theo nhiều nghiên cứu. Thức khuya khiến hormone cortisol tăng cao, kích thích cảm giác thèm ăn và tích trữ mỡ, đặc biệt là mỡ nội tạng. Với phụ nữ tiền mãn kinh vốn đã khó ngủ, tình trạng thiếu ngủ kéo dài càng làm cân nặng khó kiểm soát hơn, chưa kể còn ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch và làn da.

3. Uống ít nước

Khát nước dễ bị nhầm lẫn với cảm giác đói, khiến bạn ăn nhiều hơn cần thiết. Việc không uống đủ nước cũng làm chậm quá trình trao đổi chất. Thói quen uống một cốc nước trước bữa ăn có thể giúp giảm lượng calo nạp vào, đồng thời thay thế nước ngọt bằng nước lọc có thể “cắt” tới 200 calo mỗi ngày. Sau tuổi 30, nhu cầu nước cho cơ thể không giảm đi mà thậm chí còn cần nhiều hơn để duy trì làn da và hỗ trợ đào thải chất béo.

4. Căng thẳng, stress kéo dài

Áp lực công việc, gia đình, tài chính… khiến nhiều chị em thường xuyên căng thẳng. Stress làm cơ thể tiết nhiều cortisol, loại hormone gây cảm giác thèm ăn đồ ngọt và chất béo, đồng thời làm chậm chuyển hóa và giảm cơ nạc. Đây chính là nguyên nhân khiến vòng eo của phụ nữ ngoài 30 ngày càng “phình to”, bất chấp chế độ ăn có khắt khe đến đâu.

Ảnh minh họa

5. Ngồi lì một chỗ, ít vận động

Nhiều người lầm tưởng chỉ cần ăn ít là có thể giữ cân, nhưng thực tế lười vận động khiến mỡ thừa tích tụ nhanh chóng. Ngồi liên tục hàng giờ trước máy tính khiến tốc độ đốt cháy calo giảm mạnh, đặc biệt là vùng bụng và eo. Điều đáng lo hơn là dù bạn tập thể dục một tiếng sau giờ làm cũng khó bù đắp cho nhiều giờ ngồi yên. Với phụ nữ tuổi 30 trở đi, việc duy trì vận động nhẹ nhàng như đi bộ, đứng dậy sau mỗi 30 phút hay tập yoga đều quan trọng để giữ dáng và phòng ngừa bệnh tật.

Tác giả: Chiến My

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn